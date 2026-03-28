「血の気が引きました」想像よりはるかに多くて…世帯年収580万円・38歳男性が“クレカ利用”で大誤算
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも……。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、福岡県に住む38歳男性の失敗談を紹介しながら、クレジットカード利用時の注意点などについて、ファイナンシャルプランナーでAll About 家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんが解説します。
【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る
・居住地：福岡県
・年齢：38歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：建設会社の営業職
・世帯年収：580万円
・貯蓄額：250万円
男性はクレジットカードの「使い過ぎ」で血の気の引く失敗をしたといいます。
「カード会社のアプリで利用明細を何気なく確認したとき、請求額が想像よりはるかに多く、思わず声が出ました。ボーナス前だから大丈夫だろうと、家電の買い替えやネット通販を重ねていた結果、請求額は約45万円。引き落とし口座の残高では足りず、血の気が引きました。家族に言い出せず、胃が痛くなるような不安を感じました」
男性はこの失敗を「『分割にすれば大丈夫』『来月調整すればいい』と甘く考え、利用額を細かく把握していなかったことが原因です。家計簿もつけておらず、合計額を直視していませんでした」と振り返ります。
その後、急きょ貯蓄から不足分を補填（ほてん）し、翌月以降は外食や娯楽費を大幅に削減。また、カード利用通知をオンにして、使うたびに確認するようにしたそうです。
最後に、失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞いたところ、「カードは『見えない現金』だと思え、と伝えたいです。毎月の利用上限を自分で決め、必ず明細を確認する習慣をつけるべきだと言いたいです」と回答しました。
▼クレジットカードを利用する時の注意点
クレジットカードを利用する際は、「現金でも買えるものだけに使う」という意識が重要です。また、支払方法は翌月一括払いを基本とし、利息のかかる分割払いやリボ払いは避けることが大切です。利用明細は家計簿代わりに活用し、毎月必ず確認する習慣をつけましょう。
▼クレジットカードを賢く使う方法
今後もお子さまが独立する頃までは支出が増えやすい時期が続きます。だからこそ、毎月の利用上限を決め、一括払いを基本にしながら、できるだけ1枚のカードに集約して管理することが効果的です。さらに、スマホへの利用通知などを活用して支出をこまめに把握することで、使い過ぎを防ぎつつ、ポイントのメリットも上手に取り入れていきましょう。
【二宮清子プロフィール】
家計管理や節約を軸に、生活に寄り添った提案を行うファイナンシャルプランナー。家庭科の教師としての勤務経験があり、赤字家計を脱出した自分の体験から、ユーザー目線でのアイデアを発信している。All About 家計簿・家計管理ガイド。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:二宮 清子)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、福岡県に住む38歳男性の失敗談を紹介しながら、クレジットカード利用時の注意点などについて、ファイナンシャルプランナーでAll About 家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんが解説します。
「思わず声が出ました」【回答者プロフィール】
・居住地：福岡県
・年齢：38歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：建設会社の営業職
・世帯年収：580万円
・貯蓄額：250万円
男性はクレジットカードの「使い過ぎ」で血の気の引く失敗をしたといいます。
「カード会社のアプリで利用明細を何気なく確認したとき、請求額が想像よりはるかに多く、思わず声が出ました。ボーナス前だから大丈夫だろうと、家電の買い替えやネット通販を重ねていた結果、請求額は約45万円。引き落とし口座の残高では足りず、血の気が引きました。家族に言い出せず、胃が痛くなるような不安を感じました」
男性はこの失敗を「『分割にすれば大丈夫』『来月調整すればいい』と甘く考え、利用額を細かく把握していなかったことが原因です。家計簿もつけておらず、合計額を直視していませんでした」と振り返ります。
その後、急きょ貯蓄から不足分を補填（ほてん）し、翌月以降は外食や娯楽費を大幅に削減。また、カード利用通知をオンにして、使うたびに確認するようにしたそうです。
最後に、失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞いたところ、「カードは『見えない現金』だと思え、と伝えたいです。毎月の利用上限を自分で決め、必ず明細を確認する習慣をつけるべきだと言いたいです」と回答しました。
「現金でも買えるものだけに使う」という意識が重要二宮：今回のエピソードは、クレジットカードの「後払い＝借金」という本質を意識しないまま使ってしまった典型例だと感じます。カードは現金と違い支出の実感が薄れやすく、「分割にすれば大丈夫」という感覚が使い過ぎにつながります。一方で、30代後半のファミリー世帯は支出が増えやすい時期でもあり、このタイミングで気付けたことは今後の家計管理にとって大きなプラスです。
▼クレジットカードを利用する時の注意点
クレジットカードを利用する際は、「現金でも買えるものだけに使う」という意識が重要です。また、支払方法は翌月一括払いを基本とし、利息のかかる分割払いやリボ払いは避けることが大切です。利用明細は家計簿代わりに活用し、毎月必ず確認する習慣をつけましょう。
▼クレジットカードを賢く使う方法
今後もお子さまが独立する頃までは支出が増えやすい時期が続きます。だからこそ、毎月の利用上限を決め、一括払いを基本にしながら、できるだけ1枚のカードに集約して管理することが効果的です。さらに、スマホへの利用通知などを活用して支出をこまめに把握することで、使い過ぎを防ぎつつ、ポイントのメリットも上手に取り入れていきましょう。
【二宮清子プロフィール】
家計管理や節約を軸に、生活に寄り添った提案を行うファイナンシャルプランナー。家庭科の教師としての勤務経験があり、赤字家計を脱出した自分の体験から、ユーザー目線でのアイデアを発信している。All About 家計簿・家計管理ガイド。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:二宮 清子)