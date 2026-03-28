俳優の陣内孝則（67）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、トレンディードラマ全盛期の珍エピソードを語った。

福岡でロックバンド「ザ・ロッカーズ」を結成。上京してデビューしたが、バンドは間もなく解散したため、俳優業へ転向した。当時は、おしゃれな世界観を映像化したトレンディードラマが大ブーム。陣内も88年「君の瞳をタイホする！」、89年「愛しあってるかい！」などに出演し、人気を博した。

「君の瞳を―」では、強力なライバルが裏番組で放送していたという。それは、TBSの「橋田寿賀子ドラマ おんなは一生懸命」。原作は橋田寿賀子さん、プロデューサーは石井ふく子さん、さらに主演は泉ピン子という、TBSの最強トリオの組み合わせだった。

陣内は「35％取ってるんだよ？裏のTBSが。泉ピン子さんの『おんなは一生懸命』っていうので」と説明。制作サイドとのやりとりを振り返った。

「“お墓を抱いて、泣いてるんですよ！泉ピン子が。陣内さん、来週は泣いてもらいますよ”って」。陣内のドラマは、警察を舞台にしたラブコメだったが、「来週は泣けるような凄くいい話が来るんだろうなって」と予想したという。

ところが、届いた台本はまさかの珍展開だった。「読んでみたら、金持ちの家から大蛇が逃げ出したっていうんで、そこに俺と三上博史君の前を大蛇が通って、それを抱いて泣くという…」。裏番組のパロディーに仕立てたという。

その撮影で使われたのは、意外な家だったという。「しかも、その金持ちの家っていうのが、蓮舫の家が金持ちだっていうんで、蓮舫の家で撮ったの」。立憲民主党の蓮舫参院議員は当時、タレント活動をしており、同氏の自宅を借りての撮影だったことを明かした。