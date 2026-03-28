亡くなった親子が住んでいたという廃墟に潜入。若者が家の中を詮索していると…／近畿地方のある場所について3
『近畿地方のある場所について3』（碓井ツカサ：漫画、背筋：原作/KADOKAWA）第2回【全8回】
【漫画】『近畿地方のある場所について』を第1回から読む
オカルト雑誌の編集者が行方不明になった。失踪する前に彼が取材していたのは「●●●●●」という地域にまつわる怪談。雑誌からの引用、読者の奇妙な体験談、ネット掲示板の書き込み――。彼が収集した資料を読み解いていくと、別々として扱われていた怪談に、ある繋がりが浮かび上がる。一人の好奇心から始まった取材は、予想だにせぬ深奥へ…。書籍化、実写映画化と拡散を続けるモキュメンタリー・ホラー『近畿地方のある場所について』。ご好評につき、3月27日発売の最新3巻から新たなエピソードをお届けします。著者・背筋が紡ぐもう一つの珠玉ホラー『穢れた聖地巡礼について』も好評発売中です。
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オカルト雑誌の編集者が行方不明になった。失踪する前に彼が取材していたのは「●●●●●」という地域にまつわる怪談。雑誌からの引用、読者の奇妙な体験談、ネット掲示板の書き込み――。彼が収集した資料を読み解いていくと、別々として扱われていた怪談に、ある繋がりが浮かび上がる。一人の好奇心から始まった取材は、予想だにせぬ深奥へ…。書籍化、実写映画化と拡散を続けるモキュメンタリー・ホラー『近畿地方のある場所について』。ご好評につき、3月27日発売の最新3巻から新たなエピソードをお届けします。著者・背筋が紡ぐもう一つの珠玉ホラー『穢れた聖地巡礼について』も好評発売中です。