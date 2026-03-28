回廊の病棟に迷い込んだ肝試しの3人組。突如、頭が風船のように膨らんだ男が追ってくる／穢れた聖地巡礼について2
『穢れた聖地巡礼について2』（桃井ゆづき：著、背筋：原作/KADOKAWA）第14回【全14回】
【漫画】『穢れた聖地巡礼について』を第1回から読む
オカルト雑誌の元編集者で今はフリー編集者の小林は、イケメンYouTuber・チャンイケこと池田が怖い場所を巡る、ゆるこわオカルトチャンネル『オカルトヤンキーch』のファンブックを企画する。書籍化するにあたり、読者が喜びそうな内容に仕上げるため、かつて池田が訪れた心霊スポットの追加取材を行うことになった。追加取材はあくまで“ヤラセ”のはずだったが…。『近畿地方のある場所について』の背筋が紡ぐ珠玉ホラーをコミカライズした『穢れた聖地巡礼について』。大好評の1巻に続き、3月23日発売の最新2巻から、新たなエピソードをお届けします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
【漫画】『穢れた聖地巡礼について』を第1回から読む
オカルト雑誌の元編集者で今はフリー編集者の小林は、イケメンYouTuber・チャンイケこと池田が怖い場所を巡る、ゆるこわオカルトチャンネル『オカルトヤンキーch』のファンブックを企画する。書籍化するにあたり、読者が喜びそうな内容に仕上げるため、かつて池田が訪れた心霊スポットの追加取材を行うことになった。追加取材はあくまで“ヤラセ”のはずだったが…。『近畿地方のある場所について』の背筋が紡ぐ珠玉ホラーをコミカライズした『穢れた聖地巡礼について』。大好評の1巻に続き、3月23日発売の最新2巻から、新たなエピソードをお届けします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】