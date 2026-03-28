回廊の病棟に迷い込んだ肝試しの3人組。突如、頭が風船のように膨らんだ男が追ってくる／穢れた聖地巡礼について2

回廊の病棟に迷い込んだ肝試しの3人組。突如、頭が風船のように膨らんだ男が追ってくる／穢れた聖地巡礼について2