エボリューション２８日の新宿大会で、諏訪魔（４９）が社長退任を発表。団体はオンリーアドバンス社に事業譲渡され、諏訪魔は専務に就任することになった。

２０２３年３月の旗揚げから３年がたったエボリューションに激震だ。この日、旗揚げメンバーであるＺＯＮＥＳとＣｈｉ Ｃｈｉが相次いで退団を発表した。さらにその大会後、諏訪魔は「株式会社Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」の松木圭市取締役会長とともにコメントスペースに登場。冒頭、松木氏からは「私どもの本体のビジネスがかなり忙しくなってきて、なかなかリソースを（エボリューションに）さけない、ということで、オンリーアドバンスさんに事業を譲渡して事業を続けていただけるということで、発表させていただきます」とされた。

団体は４月１日よりオンリーアドバンス社により運営されることとなり、同社の専務執行役員に就任することになった諏訪魔は、松木会長に感謝を口にし「猖汁専務復活！瓩箸いΨ舛砲覆蠅泙后まだまだ盛り上げていきたいなと思っています」と力強く話した。

さらに事業譲渡とタイミングを同じくして退団となったＣｈｉ ＣｈｉとＺＯＮＥＳについては「彼女たちも（デビューして）３年ですからね。やっぱりやりたいことっていうのは出てきますよ。なので、そんな夢を叶える環境を求めてたっていうことですよね。だから俺はもう、これは認めてます」と説明。

今後について「これからもまた、エボリューションのリングに上がってもらいたいなとは思っています」と生え抜きの２人に期待を寄せた。