大容量なだけじゃない♡【通勤＆通学】を格上げしてくれる「スエードバッグ」3選

春は新しい門出の季節。だからこそ、バッグも新しいものに変えてみては？そこで今回は、通勤＆通学に便利な「スエードバッグ」をご紹介します！おしゃれさんもきっとお気に入りが見つかるはず。機能的で可愛い優秀バッグで平日も気分を上げちゃおう♡

通勤・通学用 大容量なのは当たり前。でもそれだけじゃつまらない！ 機能性も可愛さも欲ばれる、平日を格上げする優秀バッグを集めました。

大容量バッグはスエードであか抜け 大きいバッグは、その面積の広さゆえに存在感が強め。だからこそ、素材選びがカギ！今季トレンドのスエードを取り入れれば、一気にこなれ感がUPするはず♡

Cordinate PCやiPadだってらくらく入る大きめサイズ スエード×花柄シャツでボーホームードを高めて。 ブラウンスエードバッグ（36×47×10.5cm）110,000円、チャームチェーンストラップ 33,000円／ともにコーチ（コーチ・カスタマーサービス・ジャパン）フリルつきシャツ 5,990円、プリーツスカート 9,990円／ともにZARA（ザラ）メガネ 4,400円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ソックス 1,099円／GRL パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【AULENTTI】フリンジつきバッグ PCやiPadが縦でも横でも入るサイズ感でとっても便利。さりげなく個性的でボーホーシックなフリンジは、コーディネートのアクセントにも◎ フリンジつきバッグ（36×43僉27,500円／AULENTTI（セムインターナショナル）

Item 【LEMEME】ホーボーバッグ くたっとしたフォルムがこなれ感を演出。平日も休日も、どんな服装にも合わせやすいシンプルなホーボーバッグは大活躍間違いなし！ ホーボーバッグ（29×36×10僉38,500円／LEMEME

Item 【CHRISTINE PROJECT】スエードボストンバッグ マチが広いから荷物を詰め込んでも形が崩れにくい！シンプルなバッグも自分らしさ全開のたっぷりチャームで今っぽくアップデート♡ スエードボストンバッグ（22×42×22僉24,860円／CHRISTINE PROJECT、ネコキーリング 4,510円／mucu and ebony（ともにHANA KOREA） ロゴキーリング 14,300円／ディーゼル（DIESEL JAPAN） チャーム（ネコつき）4,950円／マミタス（ビームス） ※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです 。 撮影／三つ葉ちひろ（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ

Ray編集部 エディター 草野咲来