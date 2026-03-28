大容量なだけじゃない♡【通勤＆通学】を格上げしてくれる「スエードバッグ」3選
春は新しい門出の季節。だからこそ、バッグも新しいものに変えてみては？そこで今回は、通勤＆通学に便利な「スエードバッグ」をご紹介します！おしゃれさんもきっとお気に入りが見つかるはず。機能的で可愛い優秀バッグで平日も気分を上げちゃおう♡
通勤・通学用
大容量なのは当たり前。でもそれだけじゃつまらない！
機能性も可愛さも欲ばれる、平日を格上げする優秀バッグを集めました。
大容量バッグはスエードであか抜け
大きいバッグは、その面積の広さゆえに存在感が強め。だからこそ、素材選びがカギ！今季トレンドのスエードを取り入れれば、一気にこなれ感がUPするはず♡
Cordinate PCやiPadだってらくらく入る大きめサイズ
スエード×花柄シャツでボーホームードを高めて。
Item 【AULENTTI】フリンジつきバッグ
PCやiPadが縦でも横でも入るサイズ感でとっても便利。さりげなく個性的でボーホーシックなフリンジは、コーディネートのアクセントにも◎
Item 【LEMEME】ホーボーバッグ
くたっとしたフォルムがこなれ感を演出。平日も休日も、どんな服装にも合わせやすいシンプルなホーボーバッグは大活躍間違いなし！
Item 【CHRISTINE PROJECT】スエードボストンバッグ
マチが広いから荷物を詰め込んでも形が崩れにくい！シンプルなバッグも自分らしさ全開のたっぷりチャームで今っぽくアップデート♡
※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです 。
撮影／三つ葉ちひろ（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ
Ray編集部 エディター 草野咲来