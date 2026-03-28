【パリ＝上地洋実】パリ近郊セルネラビルで開かれていた先進７か国（Ｇ７）の外相会合は２７日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡の「航行の自由」を恒久的に回復させる必要性を確認する共同声明を発出し、閉幕した。

Ｇ７各国がホルムズ海峡の安全確保に向けた関与を継続していくことで合意した。

声明では、「武力紛争において意図的に民間人を標的にすることは正当化されない」として、民間人や民間施設に対する攻撃の即時停止も求めた。イランがホルムズ海峡を航行する船舶に通過料を導入しようとしていることを念頭に、「通過料なく航行できる自由」の重要性を明記した。

議長国フランスは当初、イランやウクライナ情勢を巡る米欧の立場の違いから共同声明の取りまとめを見送る方針を示していた。しかし、議題を絞り込むことで妥協点を探り、Ｇ７としての結束を演出した。

会合では、ロシアの侵略を受けるウクライナへの支援や対露圧力の強化についても協議した。Ｇ７外相は、ウクライナの領土一体性への支持を改めて表明し、ウクライナの公正かつ永続的な和平のために緊密に取り組んでいくことを確認した。