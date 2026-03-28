＜離婚したいけれど＞周りのシングルがみんな悲惨な生活で…！？老後が心配で旦那と別れられない
旦那さんとの関係が悪くなると、離婚を考えることもあるでしょう。ただし実際に離婚しても、その後の生活が幸せかどうかはわかりません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『何かある度に「離婚」を考える人がいますが、それは離婚すれば今より楽になるから、今より幸せになるからですよね？ それは周りで離婚した人がそうだからですか？ 私も一時期はそう思っていましたが、老後が見えてきた今、周りを見たら離婚して悲惨な人しかいません。みなさんの周囲に、離婚して幸せな人はいますか？ 私のイメージが悲惨な老後しかないので、離婚に踏み切れません』
離婚して幸せになった人
『私の周りで離婚した友達は、スッキリしていてイキイキしているわ』
『祖母が最期まで幸せそうだったよ。たしか50歳になる前から1人だったと思う。大きい病気もせず、死因も老衰、93歳で大往生』
『離婚した知人の旦那さんは家事も育児もしないタイプだったから、世帯収入としてはマイナスになったけど、旦那さんの世話などの家事の負担が減ったし、目の前にストレス源がいないからイライラも減ったらしい』
離婚をして1人になると、旦那さんのための食事の用意などがなくなります。また自分の時間も増えるため、好きなタイミングで好きなことができるでしょう。趣味を満喫したり、習い事をしたりと、自分のための自由時間を持てるという意味では、快適な人生を送れるのかもしれません。家にいても何もしない旦那さんと一緒にいるよりも、思い切って離婚をした方がその後の人生を謳歌できるケースもあるようです。
離婚した後の経済的な不安
『仮に旦那の不貞がわかったとしても、慰謝料と財産分与だけで老後を過ごすのは無理。仕事はしているけれど定年も見えているし、離婚するほうがキツイ。というわけで離婚しない』
『自分は離婚してそろそろ15年になるけれど、わりと幸せだよ。老後も健康でお金があれば1人の方が気楽だと思う』
『経済的に自立している女性は、離婚しても新しい人生を楽しんでいる。経済的に自分だけでは生きていけないような人は、何があっても今の旦那に必死にしがみついて、離婚するべきではないと思う』
離婚した後には、経済的な問題がのしかかってくるでしょう。今共働きだったとしても、自分だけの収入で生活するのが難しいとなれば、離婚を踏みとどまるケースも。逆に、生活ができるだけの収入があれば、離婚することで自由になれるかもしれませんね。子どもが小さいと教育費などにお金がかかりますが、すでに自立していれば子どものお金の問題はなくなります。ママが経済的にどれだけ安定しているのか、それが離婚するかどうかのポイントになりそうです。
夫婦仲が悪ければ、老後もつらい
『仲がいい夫婦ならわかるけれど、家庭内別居みたいな冷めた夫婦では、あたたかい家庭を作ったと思えるのかな』
『内心離婚したいけれど我慢して、旦那が死んだら大喜びするのがあたたかい老後像？』
離婚したくても経済的な問題で離婚できないケースもあります。そうなると、毎日の旦那さんとの生活を我慢することになってしまいます。旦那さんが家にいても会話がない、一緒に出かけることもないなど、冷め切った状態では幸せな老後とはいえないかもしれません。夫婦として機能していないならば、離婚を考えるのも不自然なことではないでしょう。
離婚を迷っていられる間は……
『離婚は、するかしないか選択できるものではなく、本当に一緒にいるのが無理で限界だ！ となってするものだよ。老後のことなんて考える余裕がない状態。投稿者さんが踏み切れないなら、それはまだ一緒にいられる関係なんだよ』
投稿者さんは、周囲で離婚した人が幸せな生活をしていないと感じていて、離婚に踏み切れずにいます。何を見て幸せではないと思ったのかはわかりませんが、未来を不安に感じたのでしょう。でも周囲を見て離婚を迷える状況なのであれば、それはまだ旦那さんと一緒に生活ができるということではないでしょうか。あるママが指摘しているように、本当に旦那さんと暮らすのが限界となれば、その思いだけで離婚を決意できるのかもしれませんね。そう考えると、投稿者さんは今はまだ離婚を決断するタイミングではないのかも。もう少し冷静に離婚や今後の生活を捉え直してもいいかもしれませんね。