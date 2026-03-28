日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが２８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。選手時代に抱いた都会生活への憧れを明かした。

この日のテーマは「プロ野球お金の話」で年俸１億円を超えた経験のある元プロ野球選手と、届かなかった選手が登場。片岡さんは１９９７年、プロ６年目に年俸１億円を突破したという。「僕ら関西（同志社大卒）から出てきまして、どうしても（フジテレビで放送の）月９のドラマ（の華やかなイメージ）、東京タワーへの憧れがどうしても消えないわけですよ」と回想。当時日本ハムの練習場が多摩川近辺から千葉・鎌ケ谷市に移転し、「多摩川のときは皆さん、多摩川より奥の川崎市に住む方が多かった」「（鎌ケ谷に移転したら）今度は荒川より奥、なんですよ」と選手たちの住環境の変化を説明した。

続けて自身は都心に住んでいたと明かすと「僕は東京タワーに憧れて港区にマンションを借りたんです、１億超えたときに。家賃８０万（円）、今だったらもっと高いマンションあるんですけど当時８０万ってまあまあやったんですよ。駐車場７万円、忘れもしませんよ。７万円負けてくれというたんですよ、負けてくれましたよ当時」と一気にまくしたてた。

すると、共演した広島などで活躍した西山秀二さんが「俺いったことあるんですよ。ゴルフの帰りに。東京タワー見えるんですよ、窓から。すげえとこ住んでるな、東京の球団のやつは違うな」と片岡さんの発言が正しいことを証言した。

ＭＣの浜田雅功から「車はどうなんですか？」と聞かれた片岡さんは「セ・リーグはすぐね、フェラーリかカウンタック乗るんです。パ・リーグは地道にポルシェです。ポルシェを買ってそれがまずステータス」と保有する自家用車で両リーグの“違い”にも言及した。