出産を控えていろいろ不安ななか、旦那さんのことを信じて移住も転職もOKしたのに…

こんなことなら実家の近くに住んでいればーー。と思わざるをえない状況ですよね。

家事育児はすべて奥さん任せ。息子の一生に一度のイベントでさえ、旦那さんは参加しなくなっていくのです…。

>>【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？

(ウーマンエキサイト編集部)