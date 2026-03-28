ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「週末子どもを見て」夫「寝たいから無理」子育てしたいから転職す… 妻「週末子どもを見て」夫「寝たいから無理」子育てしたいから転職すると言った夫は大嘘つきだった!? 妻「週末子どもを見て」夫「寝たいから無理」子育てしたいから転職すると言った夫は大嘘つきだった!? 2026年3月28日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 出産を控えていろいろ不安ななか、旦那さんのことを信じて移住も転職もOKしたのに…こんなことなら実家の近くに住んでいればーー。と思わざるをえない状況ですよね。家事育児はすべて奥さん任せ。息子の一生に一度のイベントでさえ、旦那さんは参加しなくなっていくのです…。>>【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？ 「奥さんが間違えるはずない」ご近所の一言で夫が青ざめた理由【離婚後同居 Vol.67】 気分が台無し！ せっかくの晴れの日なのに…容姿いじり？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.7】