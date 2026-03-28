元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る

2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。

【画像を見る】真剣に、時に笑みを浮かべながら話す 元TOKIO・山口達也さん

山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。

さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。

現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。

講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。

【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

からの続き

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

山口さんはなぜ依存症に？「飲める男はかっこいいと思っていた」

山口さんは、なぜ依存症になっていったのか、語り始めました。

（山口 達也さん）

「酒は楽しいものだった。好きで楽しく、大人になれたと思った。仲間も作れた。飲める男はかっこいいと思っていた」

「飲めない人は不幸だと思っていた。飲めない人が、飲み会に来るわけです。そいつを捕まえて、『お前飲めないの？なんで飲みに来たの？お前飲めないなんて人生の半分以上損してるね』、なんて言っていました」

「そういう飲めない人にも、無理やり注いで飲ますようなこともしてきました。『楽しいから飲めば大丈夫だよ』って言って」

酒を通じて広ったコミュニティ「俺は死ぬまで酒を飲むんだ」

（山口 達也さん）

「私、二十歳になってから常習的に飲み始めました。ひたすらお酒を追い求めました。飲んで吐いて飲んで吐いて強くなっていって、いろんなお酒を覚えて、友達も増えて、いろんな飲み屋さんも知るようになって、仕事も順調になっていく」

「飲めるのと同時に仕事、仲間、コミュニティも増えるわけで、名前を覚えてもらえれば仕事につながると思っていた」

「『あぁ楽しいなぁ、いい人生だなぁ、仕事も順調だし、俺は死ぬまで酒を飲むんだなぁ』と思っていました。そうやってお酒を追い求めていった20代です」

いつしか「お酒の量＝仕事の成功の量」と考えるように そして...

20代から常習的に飲み始め、「仕事の量」と「酒の量」が比例してどんどん増えていったそうです。そして30代に入ると、さらに変化が訪れます。

（山口 達也さん）

「30代を回るころには、自分の好きな時、お休みに仲間と好きなお酒を自由に飲めるようになっていったわけです。楽しかったです。とにかく楽しかった。酒最高と思っていました」

気がつけば、山口さんにとって、酒は「生活の、人生の中心」になっていったのです。「お酒の量＝仕事の成功の量」と捉えるようになり、毎日のように飲み続けました。

35歳から始めた「一人飲み」が元凶に

しかし、35歳頃から飲み方が変わったといいます。毎日のようにある、酒を伴った食事。その飲み会の前に、家でビールを飲み始めるようになったのです。

飲み会の前に酒を飲み、飲み会で強い酒をハイペースで飲み、家に帰ってからまた酒を飲んで、倒れるように寝る。。。そのうち「一人飲み」が始まりました。

（山口 達也さん）

「この生活、すごく贅沢だなぁ、いいなぁ、って思ったわけです。仕事は忙しい、大好きな酒は飲める、いいなぁ、って」

この「一人飲み」が、のちに山口さんがアルコール依存症に陥る「元凶」となっていったのです。

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

に続く

【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え