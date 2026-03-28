◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのエドウィン・ディアス投手が1点差の9回に移籍後初登板。無失点に抑え、新天地での初セーブをマークしました。マウンドへ向かう際、スタジアムを熱狂させたのはトランペット演奏を添えたお馴染みのパフォーマンスでした。

昨季までメッツの守護神として活躍し、62試合の登板で28セーブ、防御率1.63という圧倒的な数字をマークしたディアス投手。今年度からドジャースへ移籍し、新たな守護神としての初のマウンドに上がりました。

8回に1点を勝ち越したドジャース。9回、場内の照明が暗転し、曲「ナルコ」を奏でるトランペットの生演奏の演出でディアス投手がマウンドへ。メッツ時代と変わらず、華やかな登場に本拠地は大盛り上がりとなりました。

ディアス投手は、先頭打者を空振り三振。続く打者に四球こそ許しましたが、後続を抑え試合を締めくくり、初セーブを記録。「トランペットの伴奏には驚きました。とても楽しかったです」と振り返りました。

チームは昨季、先発陣の防御率3.69とリーグ3位も、リリーフ陣は4.27とリーグ11位。3年連続ワールドチャンピオンを目指すチームにとって、課題のリリーフ陣に加わった新戦力に期待が高まります。