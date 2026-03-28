タレントの横山愛子（34）が16年間所属した事務所「ホリプロ」を今月31日をもって退所することを28日、自身のSNSで発表した。今後については「ゆっくりと考えていきたい」とし、アシスタントとして出演しているTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の29日放送の最終回で「テレビに出演するのは、これが最後になると思います」と伝えた。

横山は「この度、横山愛子は2026年3月31日をもちまして、株式会社ホリプロを退所いたします」と発表した。

また「サッカーが繋いでくれたご縁で声をかけていただき、フットサルチーム『XANADU』のメンバーとして、そして『アッコにおまかせ！』のアシスタントとして、芸能界という道に進みました」と振り返り「これまでの16年間で、舞台や映像のお仕事など、さまざまな経験をさせていただき、たくさんの方と出会うことができました。どれも私にとって最高の時間でした」と16年間に感謝した。

そして「今まで支えてくださった事務所の皆様、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。今後については「ゆっくりと考えていきたいと思います。たくさんの応援、本当にありがとうございました」としている。

そして「明日、3月29日（日）はアッコにおまかせ！最終回です」と告知し「3人全員でアシスタントさせていただけることになりました」と出演することを伝えたが「テレビに出演するのは、これが最後になると思います」と最後のテレビ出演となることを示唆した。

最後に「今までの感謝の気持ちを込めて、最大の笑顔で明るく楽しい時間をお届けできたらと思っていますので、どうか見届けていただけたら嬉しいです！11時45分〜TBS系列 アッコにおまかせ！でお会いしましょう」とつづった