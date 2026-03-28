3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。専業主婦を夢見るインフルエンサー彼女と、外資系企業に勤める超・効率主義の彼氏による論争が勃発し、視聴者の注目を集めた。

【映像】モラハラすぎる食事中の事件

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。現在、同棲中のファッション系インフルエンサー・リノ（28）は、結婚したら仕事を辞め、専業主婦になりたいという願望を持っている。一方、外資系企業勤務のナオキ（29）は、パートナーにも自立を求める現実主義者であり、何事にも無駄を嫌うハイスペックな“効率厨”だ。

ディナーの席で、リノは日頃の同棲生活での不満を切り出した。「絶対ナオキってお茶注いでくれないよね」と笑い混じりに指摘するリノに対し、ナオキは「こっからこうやって入れるより、リノがいれたほうがいいでしょ？そんな非効率的なことしない」とバッサリ。

リノが「たかがお茶じゃん」と反論するも、ナオキは「この一件だけを切り取ったらそう思うかもしれないけど、自分でできることは自分でやってねっていうことだから」と、理詰めで彼女を諭しにかかる。

ちょっとした思いやりや愛情表現として「お茶を注いでほしい」小動物系彼女のリノと、すべてを生産性と効率で判断し、少しモラハラ気味な“めんどくさい男”感を漂わせるナオキ。結婚相手に求めるものが根本的に異なる2人の価値観のズレが、決定的に浮き彫りとなった瞬間だった。

スタジオでは、過去の放送でも大きな注目を集めた場面とあり「問題のシーン」「名シーン」と2人を象徴する映像で話題は持ちきり状態に。藤本美貴も「思いやりだね」と呟き、ヒコロヒーも「これ結構価値観違うね、2人」と指摘。結婚という現実を前に、愛だけでは埋められない溝が明らかになった。