立ち技格闘技イベント「ＲＩＳＥ ＥＬＤＯＲＡＤＯ ２０２６」（２８日、両国国技館）でＲＩＳＥスーパーフライ級王座決定戦が行われ、同級１位の那須川龍心（１９）が長谷川海翔（２０）を大逆転のＫＯ勝利で破り、第４代王者に輝いた。

龍心は昨年、ＲＩＳＥフライ級王座を返上しスーパーフライ級に転向。階級を上げてから２戦目となった今回は、長谷川と空位となっている王座を争った。

１ラウンド（Ｒ）から左ストレートを食らいロープ際で尻もちを突くなど、龍心は押される。４ラウンドまででダウンを３回取られる劣勢だ。それでも５Ｒに反撃の右ストレートでダウンをとると、コーナーに追い詰めて猛烈なラッシュ、さらなるダウンを奪う。逃げる長谷川を追い続け、渾身のパンチを振り続け、５Ｒ１分１７秒でＫＯ勝利を奪った。

試合後マイクを握った龍心は「俺、これ勝ったの？ これ、本当に勝ったの！？」と大逆転勝利を自分でも信じられない様子。会見場では「こんな勝ち方をしちゃうんだなって感じです。盛り上がりで言ったら１００点中１５０点じゃないですか」と大興奮だった。