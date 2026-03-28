俳優でミュージシャンの陣内孝則が２８日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。映画撮影の現場に爐修龍抬瓩凌佑いた当時の思い出を語った。

ＭＣのメッセンジャー・黒田有から芸歴を聞かれた陣内は「４６年。心はいつも新人のつもり」とニヤリ。黒田が「でも言うたら、今とだいぶテレビ業界も業界自体も変わってきましたよね」と尋ねると、陣内は「ほんと怖かったよね。パワハラどころじゃないです。僕らより先輩って、不良性感度が高い人ほどなんか人気あったでしょ？」と顔をしかめた。

黒田が「ほんまですね。聞いた話ですけど『仁義なき戦い』なんか、爐曚鵑泙發鶚瓩凌佑演技指導で来てたって」と相づちを打つと、陣内は「あれ、暴対法ができる前だったんでね」とつぶやいた。

また、陣内自身が若手のころにヤクザ映画に出演した際にも現場に爐曚鵑泙發鶚瓩いたそうで「その頃、俺、意外と人気あったんで、女の子がキャーキャー言ってたんですよ。で、『出番ですよ、陣内さんお願いします』って言って、（ロケバスを）出たら、あの本当にすごい…爐修Δい人たち瓩、『先生、どうぞ！』って。で（周囲の女の子に）『どけ、ボケ！』『どけ、こら！』ってすごく。『いや、優しくしてあげてください』って言って…」と証言した。

その上で「一応、ヤクザ映画を撮ってるんだけど（自分は）すごい腰の低いヤクザだったよ」と頭をかいていた。