世界チャンプも迫力にビックリ

自動車レースのF1は現在、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦日本グランプリを開催中だ。世界各国から多くの関係者が来日し、日本ならではの文化や風習に驚くことも多い。マクラーレンは昨季世界チャンピオンのランド・ノリスが日本の大ヒットおもちゃを満喫する動画を公開。これにファンから「日本には面白そうなおもちゃがあふれているな」との声が寄せられている。

マクラーレンは日本グランプリの期間中、2人のドライバーが日本で大ヒットしたおもちゃに驚く動画を続けて投稿している。昨季ドライバーズ部門で王座に輝いたランド・ノリスとオスカー・ピアストリの2人が楽しんでいるのは、現代版のベーゴマとして一世を風靡したベイブレードだ。

「最初はたまごっち。さて次は？ ベイブレード」と題して公開された動画で2人は「どうやるんだ？」「ひねらないといけないんだよ。それで、そのままぶら下げて、引っ張るんだ」と首をかしげているものの、2つのコマがぶつかり合う迫力に身体をのけぞらせて驚いている。

これに海外のファンからは「おもちゃが飛んでいってしまうのを恐れて、びびってる（笑）」「うわー、ベイブレードなんてずっとやってないよ」「幼い頃の記憶が蘇る」「マクラーレンの男子たちは、本当に日本のおもちゃが好きなんだな、そうだろ？」「おいおい、日本には本当に面白そうなおもちゃがあふれているな」と懐かしむ声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）