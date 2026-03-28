◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）

女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位で昨季ＰＯ女王の木下アビエル神奈川（神奈川）が、チーム史上初の２連覇となる３度目の頂点に立った。ＲＳ１位で過去５度優勝の宿敵・日本生命を３勝２敗で破った。神奈川は１７歳のエース・張本美和が単、複２勝の活躍で、２季連続でＰＯのＭＶＰ賞に輝いた。

張本は「チーム一丸となって優勝できたことがすごくうれしいです。個人としても、やはり起用していただいたら絶対に１点を取ると掲げて頑張ってきたので、結果として２点を取ることができて、少し貢献できたことはうれしいです」と喜びを爆発させた。ＭＶＰ賞については「自分が呼ばれてびっくりしました。やはり全員がＭＶＰだと思うので、代表して受け取ったという気持ち。（賞金は）みんなでのご飯に使いたいなと思います」とうなずいた。

頼れるエースが大一番で強さを見せた。第１試合のダブルスは「先手必勝」を掲げるチームから全日本選手権で優勝した長崎美柚とのペアで起用された。第１ゲーム（Ｇ）から日本生命の上沢杏音、笹尾明日香ペアの３球目攻撃などに遭い、接戦の末１８―２０で先取された。第２Ｇ以降で挽回し、約５０分の激闘の末に逆転勝利を挙げた。

第１試合に勝利後、すぐに第２試合のシングルスに連続出場した。早田との全日本選手権決勝以来の再戦。「相手は強いので不安もあった」。早田の多彩なサーブを警戒しながら戦い、２―２でＴリーグ独自の６―６から始まる最終Ｇまでもつれた。それでも強烈なフォアを振り抜いてラリーを制するなど３連続得点で流れをつくって勝ちきった。

若きエースの活躍の裏に、主将の言葉があった。決勝前日２７日午後、張本がトレーニングルームに向かうと、主将の平野美宇がいた。第１試合、第２試合の起用に「２点落としてしまう可能性もあり、不安でいっぱいだった」と明かす。すると、平野が相談に乗ってくれて最後には「全然大丈夫だよ」と声をかけてくれた。張本は「優しく相談に乗って下さって。主将の美宇さんらからというのもあって、心が軽くなりました。おかげで今朝起きたら『やるぞ！』という気持ちで気合が入っていました」と感謝した。

その平野がこの日、２―１で迎えた第４試合で面手凛に２―３で逆転負けを喫したが、早田との１ゲーム先取の延長戦を１１―９で勝ちきり、チームを導いた。張本は「５番で切り替えてナインオール（９―９）で。（ＭＶＰに自身よりも）ふさわしいと思っていました。なので、全員がＭＶＰです」と、改めて８つ上の先輩に敬意と感謝を口にした。