なんでママ友がいるの!? 夫と娘が遊園地へ。娘のカメラに映っていたのは…／ママ友クラッシャー
『ママ友クラッシャー』（寺田御子：脚本、タ楼：作画、漫画のシュララ：企画/KADOKAWA）第6回【全6回】
【漫画】『ママ友クラッシャー』を第1回から読む
SNSフォロワー数5000の地味ママ、雨宮文月。ママ友会では、フォロワー数40万人のインフルエンサー・宮内紗理奈が女王のように君臨し、文月は雑用係をさせられていた。表向きは華やかなママ友インフルエンサー界隈で、文月は利用され踏み台になる側のはずだった。しかしフォロワー数500の新人ママ・立花美沙緒がママ友会に参加したことで状況が一変。初めは文月の味方のように見えた美沙緒だったが、次第に不自然な行動を取るようになって…。不倫、借金、盗撮…ママ友たちの虚飾と見栄が暴かれていく中、文月の取った選択は？ ママインフルエンサーの裏側を描いた『ママ友クラッシャー』をお楽しみください。
【漫画】『ママ友クラッシャー』を第1回から読む
SNSフォロワー数5000の地味ママ、雨宮文月。ママ友会では、フォロワー数40万人のインフルエンサー・宮内紗理奈が女王のように君臨し、文月は雑用係をさせられていた。表向きは華やかなママ友インフルエンサー界隈で、文月は利用され踏み台になる側のはずだった。しかしフォロワー数500の新人ママ・立花美沙緒がママ友会に参加したことで状況が一変。初めは文月の味方のように見えた美沙緒だったが、次第に不自然な行動を取るようになって…。不倫、借金、盗撮…ママ友たちの虚飾と見栄が暴かれていく中、文月の取った選択は？ ママインフルエンサーの裏側を描いた『ママ友クラッシャー』をお楽しみください。