世界的ヒット番組日本版『THE FLOOR』 初代THE FLOORが決定【ネタバレあり】
世界的ヒット番組の日本版『THE FLOOR』が、28日（後7：00〜後9：54）に日本テレビ系で放送。初代THE FLOORが決定した（以下、ネタバレ表現を含みます）。
【写真】ネタバレあり！初代THE FLOORが決定
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
「初代王者」という歴史に名を刻んだのは、俳優・小手伸也だった。32人の芸能人が集結し、一瞬の油断が命取りとなる緊迫の暗黒空間。小手は持ち前の冷静沈着な判断力と、重圧に屈しない圧倒的な知識量で、次々と強敵を撃破。フロアが鮮やかに塗り替えられた瞬間、彼はついに頂点へと登り詰めた。
優勝した小手は「ただ長く映りたかっただけなのに……」と困惑混じりの笑顔をみせ、MC岡田准一から「1000万、ご家族のために！」と粋な言葉を贈られると、安堵と歓喜が混じった表情で「ありがとうございます！」と絶叫した。胸が熱くなる、最高のフィナーレとなった。
小手は次々と強敵を撃破。ジャンルも難度も異なる戦いを連続で制し、その実力を証明していった。第10回戦では、尾上右近とジャンル「伝説の生き物」で対戦。さらに第18回戦では草刈民代と「歴史上の偉人」で知識勝負に挑み、ベテラン勢との対決を制する。そして第25回戦、曽野舜太（M!LK）との「ラテアート」対決では、スピードと判断力が試される展開に。
第27回戦では森田哲矢（さらば青春の光）と「犬と猫」で対峙。すでに勢いに乗る森田との一戦は、フロア全体の流れを左右する重要な局面に。さらに第29回戦、齊藤京子との「世界の名所」、第30回戦、宇梶剛士との「アイドル」と、ジャンルの幅広さが問われる戦いを次々と乗り越える。
第31回戦では伏兵・みなみかわと「ベストセラー」で対戦。そして第32回戦「国旗」でも再びみなみかわと相まみえ、ついに最終決戦へ。最終決戦のジャンルは「ことわざ・慣用句」。極限状態の最終ターン。冷静沈着な小手伸也が、みなみかわとの死闘を制し、ついに初代王者の座を射止めた。「きれいにテンパった、くそ〜。これは寝られへんぞ！」と悔しさを爆発させ、フロアに沈んだみなみかわ。『THE FLOOR』は、あまりに劇的な幕切れを迎え、小手がその歴史に名を刻んだ。
【写真】ネタバレあり！初代THE FLOORが決定
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
優勝した小手は「ただ長く映りたかっただけなのに……」と困惑混じりの笑顔をみせ、MC岡田准一から「1000万、ご家族のために！」と粋な言葉を贈られると、安堵と歓喜が混じった表情で「ありがとうございます！」と絶叫した。胸が熱くなる、最高のフィナーレとなった。
小手は次々と強敵を撃破。ジャンルも難度も異なる戦いを連続で制し、その実力を証明していった。第10回戦では、尾上右近とジャンル「伝説の生き物」で対戦。さらに第18回戦では草刈民代と「歴史上の偉人」で知識勝負に挑み、ベテラン勢との対決を制する。そして第25回戦、曽野舜太（M!LK）との「ラテアート」対決では、スピードと判断力が試される展開に。
第27回戦では森田哲矢（さらば青春の光）と「犬と猫」で対峙。すでに勢いに乗る森田との一戦は、フロア全体の流れを左右する重要な局面に。さらに第29回戦、齊藤京子との「世界の名所」、第30回戦、宇梶剛士との「アイドル」と、ジャンルの幅広さが問われる戦いを次々と乗り越える。
第31回戦では伏兵・みなみかわと「ベストセラー」で対戦。そして第32回戦「国旗」でも再びみなみかわと相まみえ、ついに最終決戦へ。最終決戦のジャンルは「ことわざ・慣用句」。極限状態の最終ターン。冷静沈着な小手伸也が、みなみかわとの死闘を制し、ついに初代王者の座を射止めた。「きれいにテンパった、くそ〜。これは寝られへんぞ！」と悔しさを爆発させ、フロアに沈んだみなみかわ。『THE FLOOR』は、あまりに劇的な幕切れを迎え、小手がその歴史に名を刻んだ。