春のおでかけがもっと楽しく♡セサミストリートマーケットのピクニック雑貨に注目

セサミストリートマーケットから、春のおでかけ気分を盛り上げる新コレクション「VEGGIEFUN!Time」が登場♡野菜や食べ物のキャラクターたち、そしておなじみの仲間たちをモチーフにした、にぎやかで心弾むアイテムが揃いました。ピクニックやお花見はもちろん、毎日の暮らしにも取り入れたくなる可愛さが魅力。見ているだけでハッピーになれる春の新作をチェックしてみて♪

春気分を誘うおでかけ雑貨

今回の「VEGGIEFUN!Time」は、“EatmoreVeggies!”と“Let’sHangout!”をテーマにした、春の陽気にぴったりのコレクション。ピクニックシーンを彩るバッグや小物は、機能性と可愛さのバランスも魅力です。

バンダナ

価格：1,870円(税込)

カラー：ブラウン、ブルー

野菜やデリ、スナックのキャラクターを散りばめたにぎやかなデザイン。お弁当包みとしてはもちろん、首元や髪、バッグに結んでコーデのアクセントにも使えます。

Tシャツ

価格：大人 5,940円／キッズ 4,620円(税込)

サイズ：キッズ100、120／大人M、L（カラー：ブラウン、ブルー、ホワイト）

フロントにセサミストリートの仲間たちや野菜、食べ物のキャラクターたちをプリントした主役級Tシャツ。親子や家族でリンクコーデが楽しめるのも魅力です。

ぬいぐるみポーチチャーム

価格：2,750円(税込)

カラー：パープル（なす）、レッド（トマト）、オレンジ（にんじん）、グリーン（ブロッコリー）

野菜のキャラクターたちをモチーフにした、見た目にも楽しいポーチチャーム。ファスナー付きで、小銭やリップなどの小物収納にも便利です。

フラットプリントポーチチャーム

価格：2,970円(税込)

カラー：イエロー、ミックス

サンドイッチやチーズなど食べ物のキャラクターをデザイン。フラットタイプでかさばりにくく、バッグに添えやすいアイテムです。

ファーマーズバッグ

価格：3,960円(税込)

カラー：ブループリント

ジュート素材のナチュラルな風合いが魅力。広めのマチ付きで収納力があり、内側には撥水加工を施しているのでお買い物やちょっとしたおでかけにも活躍します。

保冷バッグ

価格：2,860円(税込)

カラー：ホワイト、キャメル

内側はアルミシート仕様で、外気の影響を受けにくいデザイン。お弁当やドリンクボトルも安定して持ち運べる、ピクニックにぴったりのアイテムです。

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

食卓やおうちも楽しく彩る

メラミン丸トレー

価格：1,045円(税込)

カラー：ピンク、ライム

軽くて扱いやすいメラミン素材を使用。エルモ＆クッキーモンスター＆ビッグバード＆アビー、スーパーグローバーのアートが食卓をにぎやかに彩ります。

ガラスプレート

価格：2,090円(税込)

カラー：ブルー（クッキーモンスター）、レッド（エルモ）

エルモとクッキーモンスターのお顔を大胆にデザインしたインパクト抜群のプレート。おやつ皿やアクセサリートレイとしてもおすすめです。

クリアプラカップ

価格：1,650円(税込)

カラー：ミックス、レッド

360度どこから見ても楽しいプリント入り。カップとしてはもちろん、ペン立てや小物入れとしても使える万能アイテムです。

ヴィンテージアートトランプ

価格：2,090円(税込)

カード一枚一枚にヴィンテージタッチのキャラクターを描いた、オリジナルデザインのトランプ。おうち遊びにも、お花見やピクニックのお供にもぴったりです。

アクリルマグネット

価格：1,320円(税込)

カラー：イエロー（エルモ＆アビー）、ピンク（スーパーグローバー）、ブルー（クッキーモンスター）、ライム（オスカー）

ぷっくりとした厚みとつややかな光沢感が魅力。冷蔵庫やデスク周りに飾るだけで、楽しくポップな空間を演出してくれます。

発売日と販売店舗をチェック

発売日は店舗が2026年4月2日（木）、オフィシャルオンラインストアは2026年4月2日（木）12:00（正午）。

対象店舗は、池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川髙島屋S.C.店の4店舗です。

Tシャツやバッグ、ポーチチャームには、エルモのアートと“YUMYUM”の文字をデザインした特別仕様のオリジナルタグ付き。

細かなディテールまでときめきが詰まっていて、セサミストリート好きにはたまらないコレクションです♡

春のおでかけをもっとハッピーに

セサミストリートマーケットの「VEGGIEFUN!Time」は、見ているだけで明るい気分になれる春らしいアイテムが勢揃い♡ピクニックやお花見、毎日のお買い物まで、さまざまなシーンに寄り添ってくれるのが嬉しいポイントです。お気に入りのキャラクターやカラーを選んで、この春はセサミストリートの仲間たちと一緒に、心ときめくおでかけ時間を楽しんでみてください♪