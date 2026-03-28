■陸上 モーリー・プラント競技会（日本時間28日、オーストラリア‧メルボルン）

【写真を見る】三浦龍司、今季初戦は専⾨外の1500mで3分42秒84の6位 日本記録狙うも「悔しいレースに」【モーリー・プラント競技会】

男子3000m障害の⽇本記録保持者・三浦⿓司（24、SUBARU）が、今季初戦で専門ではない1500ｍに臨み、3分42秒84をマークし6位でフィニッシュ。日本勢では女子200mで井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が23秒85（ー0.9）で3位に入った。

昨年の東京世界陸上は3000m障害で8位入賞を果たした三浦。大会前に「今年はフラットレースの記録を全体的に上げて3000m障害につなげたい」と話していた。

レースは序盤から、今季世界5位のタイムをマークしている19歳の新鋭C.マイヤーズ（オーストラリア）がハイペースで進んだ。三浦は後方の位置で様子を伺うもスピードについていけず3分42秒84の6位。日本記録（3分35秒42）を狙っていたが「タイムがでなくて悔しいレースになりました」と話し、「ちょっとうまく走れなかったなっていう感じです」と振り返った。

それでも「今回記録更新はならなかったですけど モチベーションとしては3000m障害以外の記録を更新していきたいなと思うので」と前を見据える。32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月）に向けては5000mに出場予定。「⾛⼒をあげるなら今年は 良いタイミング、チャンスの年。（昨年の）世界陸上に続いて、国内で国際⼤会が開かれるのはありがたい。⼤きな⽬標としては⽇本記録」と意気込む。

日本勢では女子200mの日本記録保持者・井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が23秒85（ー0.9）で3位。レース後、井戸は「もうちょっと、まとめたかった」と悔しい表情を見せ、後半のトップスピードの維持を課題にあげた。



女子走高跳の高橋渚（26、センコー）は途中棄権も「年明けから引きずってる怪我ではあるので、そんな中でも調整できていたので、どこまでできるか試したかった」と1m82をマークし3位と健闘した。