持ち家はあるけど貯金200万円、退職金もなし「年金はいつから受け取るべき？早めにもらっていい？」
人生100年時代といわれる今、60代をむかえる多くの方が「お金の正解」が見えない不安を抱えています。
そこで、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答をもとに、60歳以上のリアルな声を集計しました。中には、60歳を過ぎて持ち家と収入はあるものの、預貯金は100万〜300万円程度と心許なく、退職金の予定もないという方が一定数見られます。
今回は、預貯金が少ない中で老後の生活をむかえるケースについて、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、貯蓄と年金受給のポイントを教えてもらいました。
こうした状況だと、「一刻も早く年金をもらい始めて、生活を安定させたい」と考えたくなるものですが、いつから年金に頼ってもいいのでしょうか。
実際、このくらいの預貯金の人はたくさんいます。50代までは教育費や住宅ローンの返済でお金がかかる時期ですから、貯金を取り崩している人も多いのが現実です。
むしろ、持ち家があり住宅ローンも完済しているのであれば、これからがやっとお金を貯められる時期に入ったと考えるべきです。
年金の受給についても、繰り上げや繰り下げを前提に考える必要はありません。原則どおり65歳から受け取るのが基本です。
手元の資金が少ないと「早くもらったほうがいいのでは」と考えがちですが、年金は一生涯の生活費のベースになる大事な収入です。では、どうやって生活を安定させるかというと、答えはシンプルで「働くこと」です。
そのためには、70歳まで働く前提で考えることが大切です。
大事なのは、「どうしよう」と考えるだけで終わらないこと。多くの人は情報を聞いて納得はしますが、実際に行動に移せる人は多くありません。仕事を探す、働き方を変えるといった行動を早めに始めることが、その後の安心につながります。
ただし、60歳を過ぎてから新しいスキルなどを身につけるのは、簡単ではありません。できれば、60歳をむかえてから考えるのではなく、55歳くらいから「この先どう働くか」を考えて準備しておくとよいでしょう。
【アンケート調査概要】
対象：All About読者
期間：2025年1月〜2026年1月
調査方法：ネットによる任意回答
有効回答総数：1197（うち60歳以上：449）
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)
そこで、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答をもとに、60歳以上のリアルな声を集計しました。中には、60歳を過ぎて持ち家と収入はあるものの、預貯金は100万〜300万円程度と心許なく、退職金の予定もないという方が一定数見られます。
Q：持ち家や収入はあるけど貯金は200万円、退職金もなし……年金はいつから受け取るべき？住宅ローンはなんとか完済したけれど、教育費などに追われて手元の現金は200万円ほど。退職金が出る見込みもなく、この先まとまったお金が入る予定はない……。
こうした状況だと、「一刻も早く年金をもらい始めて、生活を安定させたい」と考えたくなるものですが、いつから年金に頼ってもいいのでしょうか。
A：貯金が少なくても、悲観する必要はありません。年金は65歳から受け取るのが基本です60歳の時点で、貯金が100万〜500万円しかないからといって、悲観する必要はまったくありません。
実際、このくらいの預貯金の人はたくさんいます。50代までは教育費や住宅ローンの返済でお金がかかる時期ですから、貯金を取り崩している人も多いのが現実です。
むしろ、持ち家があり住宅ローンも完済しているのであれば、これからがやっとお金を貯められる時期に入ったと考えるべきです。
年金の受給についても、繰り上げや繰り下げを前提に考える必要はありません。原則どおり65歳から受け取るのが基本です。
手元の資金が少ないと「早くもらったほうがいいのでは」と考えがちですが、年金は一生涯の生活費のベースになる大事な収入です。では、どうやって生活を安定させるかというと、答えはシンプルで「働くこと」です。
60歳からの10年間を「お金を貯める期間」に60歳から70歳までの10年間は、むしろお金を貯めるチャンスです。例えば、ある程度の収入があり、毎月10万円でも貯められれば10年で1200万円になります。これまで貯金ができなかった人でも、ここから十分に巻き返すことができます。
そのためには、70歳まで働く前提で考えることが大切です。
大事なのは、「どうしよう」と考えるだけで終わらないこと。多くの人は情報を聞いて納得はしますが、実際に行動に移せる人は多くありません。仕事を探す、働き方を変えるといった行動を早めに始めることが、その後の安心につながります。
ただし、60歳を過ぎてから新しいスキルなどを身につけるのは、簡単ではありません。できれば、60歳をむかえてから考えるのではなく、55歳くらいから「この先どう働くか」を考えて準備しておくとよいでしょう。
【アンケート調査概要】
対象：All About読者
期間：2025年1月〜2026年1月
調査方法：ネットによる任意回答
有効回答総数：1197（うち60歳以上：449）
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)