TVアニメ『アオのハコ』Season2が、10月4日より放送開始されることが決定。あわせてティザーPVとティザービジュアルが公開された。

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『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の三浦糀による『アオのハコ』。等身大のキャラクターたちがそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から人気を博し、2024年にはTVアニメが放送された。

Season2のティザービジュアルでは、展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描かれている。

あわせて公開されたティザーPVでは、大喜と千夏、2人の距離が少しずつ近づいていくシーンを織り交ぜながら物語が展開。キャラクターの心の動きを映し出す繊細な表情や、印象的な台詞の数々が映し出される。映像のラストには、千夏に不穏な言葉を投げかける新キャラクターの姿も。

また、新キャストとして、木戸夢佳役の青山吉能の出演が発表された。

4月7日からは、公式WEBラジオ『ハコラジ』が配信される。第1期放送時に配信されていた同番組が、Season2の放送にあわせて復活。通算14回目の配信は4月7日18時30分から、『アオのハコ』公式ポッドキャストとトムス公式YouTubeチャンネルで配信される。なお、10月までは毎月1回の配信、10月以降は隔週1回の配信を予定している。

青山吉能（木戸夢佳役） コメント

相対するものが正しいと分かっていても、その眩しすぎる光に照らされる自分が、暗く惨めに映ってしまうこと。時に嫉妬や憎悪が自分を突き動かす原動力となること。生を受けてまだ幾ばくもありませんが、こうした葛藤を何度も経験してきました。なんとも形容しがたいこの想いを夢佳に託し、そして夢佳とともに、この作品が持つ彩りの一助を担えることを心から光栄に思います。どうぞよろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）