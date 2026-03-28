女優の水川あさみが２８日に自身のＳＮＳを更新。愛猫の死を報告した。

水川はインスタグラムを更新し、「ニコが１４歳で虹の橋を渡りました。２０代後半から一緒に過ごし、私の人生の一部である彼女が居なくなり、気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々ですが、自由になったニコとこれからはいつでもどこでも一緒だという思いで自分を励ましています。ニコ、カナダまで一緒に来てくれてありがとう。また会えるのを楽しみにしてる。心からありったけの愛を込めて」と記し、愛猫の頭に自身の顔をくっつける姿や、愛猫がくつろいでいる姿など思い出ショットを公開した。

水川の夫で、俳優の窪田正孝も１９日に更新した自身のインスタグラムで「３月１６日の夜 ニコが天国へ行きました」と報告している。

この投稿にファンからは「ニコちゃんあさみさんと一緒に過ごせて幸せだったでしょうね」「ニコちゃん、たくさんの癒しをありがとう ゆっくり休んで下さい」「いつもそばにいるペットがいなくなると、寂しいものですね。御冥福をお祈り致します」「辛いですね…」「さみしくなりますね 一緒にカナダに行けてて良かったです。ずっと一緒で良かったです。お空から見守ってくれてるはず いつかきっと生まれ変わってきてくれるはずです」「ココちゃん お疲れさまでした 虹の向こうの生活を楽しんでね メソメソしちゃうママも時々見てあげてね」などの声が寄せられている。

水川は２０１９年９月に窪田との結婚を発表した。