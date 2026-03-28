◆第３２回ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・ダート１６００メートル）

１２頭で争われたダートのマイル戦は、シルベストル・デ・ソウサ騎手とコンビを組んだ米国のバニシング（セン６歳、デヴィッド・ジェイコブソン厩舎、父ゴーストザッパー）が好位から抜け出して、昨年８月のチャールズタウンクラシック・Ｇ２以来の重賞制覇を飾った。勝ち時計は１分３８秒２３。

バニシングはスタートがそれほど速くなかったが、序盤で３番手につけた。ハナを切った地元ＵＡＥのコミッショナーキングが押し切るかに見えたが、残り１００メートルで外からとらえると、さらにリードを広げてゴールを駆け抜けた。

日本馬は、主催者からの招待を受諾していたフェブラリーＳ覇者のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）や同５着のオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）などが出走を見送った。過去の日本勢は、２００６年のユートピア（武豊騎手）、２０２２年のバスラットレオン（坂井瑠星騎手）の２頭が勝利を手にしている。