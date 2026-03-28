ＴＯＫＹＯ ＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！（ＳＯＬ！）」（月〜金曜・後１０時）の２０周年記念イベント「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＭＹ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ２０２６」が２８日、東京・東京ガーデンシアターで開催され、パーソナリティーを務めるＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼、アンジェリーナ１／３などゆかりのある著名人が出演し、イベントを盛り上げた。

「ラジオの中の学校」をテーマとする同番組のイベント。満員の会場を見渡し、小森は「こんなにたくさんの生徒（リスナー）に会えて本当にうれしい」と感無量の様子。アンジェリーナ１／３も「さすがマンモス校です」と興奮を隠しきれなかった。

「乃木坂ＬＯＣＫＳ！」（木曜）に出演中の賀喜遥香と井上和がトークパートに登場。今月をもってパーソナリティーを退任する井上は「（ＳＯＬは）ホームで、私もここでたくさん学ばせてもらうことも多かったので、楽しい場所だった」と感謝を伝えた。

また、２３年９月までの１１年半「サカナＬＯＣＫＳ！」に出演していたレジェンド講師・サカナクションの山口一郎もステージに。今月末にパーソナリティーを退任する小森に熱いメッセージを送ると、「大切な曲」という「グッドバイ」をアコースティックギターで弾き語りするサプライズも。代表曲の「新宝島」もアンジェリーナ１／３を含めた３人で熱唱した。

ライブパートでは、「ビーバーＬＯＣＫＳ！」（金曜）に出演中のＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲが「突破口」や「アイラブユー」など全７曲を披露。小森も所属するＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳも代表曲の「ＡＧＥＨＡ」などで盛り上げるた。「Ｎｏｗ ｏｒ ＮＥＶＥＲ」の曲中、小森の卒業を祝い、胴上げのパフォーマンス。番組卒業に合わせ、ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ・柳沢亮太に作詞・作曲を依頼し、制作した「本心」をファンの前で初披露した。

小森は「最高です。めちゃくちゃうれしいです。最後に、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳとしてパフォーマンスできると思っていなかったのでうれしかった」と号泣。最後に集まった生徒たちに「僕は『ＳＯＬ！』に出会って人生が変わりました。ここで出会った一人一人との出会いで確実に人生が変わっていきます。自分の本心に素直になって、これからの日々を全力で生き抜いてください。ありがとうございました！」と熱い言葉を届けた。