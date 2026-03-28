U-21日本代表はアメリカ戦翌日の練習でリカバリー実施、あす海外組8人招集のU-23韓国代表と対戦へ
韓国遠征を行うU-21日本代表は28日、韓国・天安のコリアフットボールパークでトレーニングを行った。前日にはU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。中1日を挟んだ29日にはU-23韓国代表と対戦する。
セットプレーの確認後、フィールドプレーヤーは2組に分かれた。アメリカ戦の先発組と、45分以上プレーした選手はストレッチ後に室内調整へ。出場時間が少ない組は約1時間程度で汗を流した。
日本と韓国は、今年1月のU23アジアカップ準決勝で対戦し、日本が1-0で勝利した。しかし今回の韓国側のメンバーは、同大会メンバーと異なり、海外組を8人招集。今年9月に愛知県で行われるアジア競技大会で優勝するべく、チーム作りを進めている。
今回招集されたU-23韓国代表の年齢層は、年上世代となる2003年生まれが11人、04年生まれが6人。“ロス五輪世代”に該当する05年生まれ以降は、05年生まれが2人、06年生まれが4人、07年生まれが2人と幅広く構成される。
なお、U-23韓国代表とは別に、05年生まれ以降の“ロス五輪世代”で構成されたU-21韓国代表も同時期に合宿中。こちらはKリーグ所属18人、大学生6人で構成され、海外組は不在となっている。
以下、日本と対戦するU-23韓国代表のメンバーリスト
▽GK
キム・ジュンホン(水原三星)
イ・スンファン(浦項)
ハン・テヒ(大邱FC)
▽DF
キム・ジス(カイザースラウテルン/ドイツ)
カン・ミンジュン(浦項)
パク・ギョンソプ(仁川)
パク・ソンフン(FCソウル)
ペ・ヒョンソ(慶南)
シン・ミンハ(江原)
イ・ヒョンヨン(水原FC)
チェ・ソクヒョン(蔚山HD)
チェ・ウジン(全北現代)
▽MF
キム・ミンス(FCアンドラ/スペイン)
パク・スンス(ニューカッスルU21/イングランド)
イ・ヒョンジュ(アロウカ/ポルトガル)
ヤン・ミンヒョク(コベントリー/イングランド)
ユン・ドヨン(ドルトレヒト/オランダ)
カン・サンユン(全北現代)
パク・スンホ(仁川)
ソ・ジェミン(仁川)
ソン・ジョンボム(FCソウル)
ファン・ドユン(FCソウル)
チョ・ジュンヒョン(ソウルEランド)
▽FW
キム・ミョンジュン(ヘンク/ベルギー)
イ・ヨンジュン(グラスホッパー/スイス)
(取材・文 石川祐介)
セットプレーの確認後、フィールドプレーヤーは2組に分かれた。アメリカ戦の先発組と、45分以上プレーした選手はストレッチ後に室内調整へ。出場時間が少ない組は約1時間程度で汗を流した。
今回招集されたU-23韓国代表の年齢層は、年上世代となる2003年生まれが11人、04年生まれが6人。“ロス五輪世代”に該当する05年生まれ以降は、05年生まれが2人、06年生まれが4人、07年生まれが2人と幅広く構成される。
なお、U-23韓国代表とは別に、05年生まれ以降の“ロス五輪世代”で構成されたU-21韓国代表も同時期に合宿中。こちらはKリーグ所属18人、大学生6人で構成され、海外組は不在となっている。
以下、日本と対戦するU-23韓国代表のメンバーリスト
▽GK
キム・ジュンホン(水原三星)
イ・スンファン(浦項)
ハン・テヒ(大邱FC)
▽DF
キム・ジス(カイザースラウテルン/ドイツ)
カン・ミンジュン(浦項)
パク・ギョンソプ(仁川)
パク・ソンフン(FCソウル)
ペ・ヒョンソ(慶南)
シン・ミンハ(江原)
イ・ヒョンヨン(水原FC)
チェ・ソクヒョン(蔚山HD)
チェ・ウジン(全北現代)
▽MF
キム・ミンス(FCアンドラ/スペイン)
パク・スンス(ニューカッスルU21/イングランド)
イ・ヒョンジュ(アロウカ/ポルトガル)
ヤン・ミンヒョク(コベントリー/イングランド)
ユン・ドヨン(ドルトレヒト/オランダ)
カン・サンユン(全北現代)
パク・スンホ(仁川)
ソ・ジェミン(仁川)
ソン・ジョンボム(FCソウル)
ファン・ドユン(FCソウル)
チョ・ジュンヒョン(ソウルEランド)
▽FW
キム・ミョンジュン(ヘンク/ベルギー)
イ・ヨンジュン(グラスホッパー/スイス)
(取材・文 石川祐介)