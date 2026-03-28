　韓国遠征を行うU-21日本代表は28日、韓国・天安のコリアフットボールパークでトレーニングを行った。前日にはU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。中1日を挟んだ29日にはU-23韓国代表と対戦する。

　セットプレーの確認後、フィールドプレーヤーは2組に分かれた。アメリカ戦の先発組と、45分以上プレーした選手はストレッチ後に室内調整へ。出場時間が少ない組は約1時間程度で汗を流した。

　日本と韓国は、今年1月のU23アジアカップ準決勝で対戦し、日本が1-0で勝利した。しかし今回の韓国側のメンバーは、同大会メンバーと異なり、海外組を8人招集。今年9月に愛知県で行われるアジア競技大会で優勝するべく、チーム作りを進めている。

　今回招集されたU-23韓国代表の年齢層は、年上世代となる2003年生まれが11人、04年生まれが6人。“ロス五輪世代”に該当する05年生まれ以降は、05年生まれが2人、06年生まれが4人、07年生まれが2人と幅広く構成される。

　なお、U-23韓国代表とは別に、05年生まれ以降の“ロス五輪世代”で構成されたU-21韓国代表も同時期に合宿中。こちらはKリーグ所属18人、大学生6人で構成され、海外組は不在となっている。

以下、日本と対戦するU-23韓国代表のメンバーリスト

▽GK

キム・ジュンホン(水原三星)

イ・スンファン(浦項)

ハン・テヒ(大邱FC)

▽DF

キム・ジス(カイザースラウテルン/ドイツ)

カン・ミンジュン(浦項)

パク・ギョンソプ(仁川)

パク・ソンフン(FCソウル)

ペ・ヒョンソ(慶南)

シン・ミンハ(江原)

イ・ヒョンヨン(水原FC)

チェ・ソクヒョン(蔚山HD)

チェ・ウジン(全北現代)

▽MF

キム・ミンス(FCアンドラ/スペイン)

パク・スンス(ニューカッスルU21/イングランド)

イ・ヒョンジュ(アロウカ/ポルトガル)

ヤン・ミンヒョク(コベントリー/イングランド)

ユン・ドヨン(ドルトレヒト/オランダ)

カン・サンユン(全北現代)

パク・スンホ(仁川)

ソ・ジェミン(仁川)

ソン・ジョンボム(FCソウル)

ファン・ドユン(FCソウル)

チョ・ジュンヒョン(ソウルEランド)

▽FW

キム・ミョンジュン(ヘンク/ベルギー)

イ・ヨンジュン(グラスホッパー/スイス)

(取材・文　石川祐介)