10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の樋之津琳太郎さん（26）にインタビュー。役作りや共演する山下智久さんとのエピソード、さらに信念を持って続けたことを明かしました。

俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■ドラマ出演に「夢見心地な感覚」

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さん、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん、そして樋之津さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部の3年生・村井大地を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境を教えてください

まず、『俺たちの箱根駅伝』がドラマ化されるんだっていうことが、池井戸潤さんの作品のファンとしてうれしかったなっていうのと同時に、自分もそこにランナー役として携わることができるんだっていうのが夢見心地な感覚で。決まってしばらくは、“えっ、本当に自分でんのかな？”みたいな感じでソワソワしてた時期もあったんですけど、本当にすごくうれしかったし、そのためにも“準備をしなきゃな”っていう思いが引き締まった時間でもありましたね。

■役作りは事務所の先輩・綾野剛がサポート

樋之津さんは、駅伝のランナー役を演じるため、所属事務所の先輩である綾野剛さんに役作りのサポートを依頼したといいます。

――役作りで苦労したことはありますか？

個人的に、事務所の先輩でもある綾野剛さんに今回お願いをして、“ランナー役をやるので、どうにかランナー役の役づくりを手伝っていただけませんか”ということをお願いして。本当に一からランナーに向けての準備というか、食事メニューであったりとか、どんな運動をどういうタイミングでしたらいいのかっていうのを一から教えていただきましたね。

――撮影が終わったら綾野さんとご飯とか･･･？

いやぁ〜！ ちょっとぜひお願いしたいんですけども。まずは、すごく忙しいスケジュールの中で、役作りのサポートをしてくださったので、作品の中で自分のお芝居であったりとか、それこそランナーとしての走りとかで、まずはちょっと恩返しをしたいなというか。ちゃんと自分が頑張っている姿をお見せできたらなと。それを踏まえてもし行けるのであればご飯に行きたいなとは。

――何を食べたいですか？

お肉が食べたい…（笑）結構ガッツリ食べるのが好きなんで、お肉が食べたいですね。

■監督役・山下智久に“ドキドキします”

――共演の山下智久さんとのエピソードはありますか？

岡山で撮影があったんですけど、僕のシーンがなかったんですが、現場の見学に足を運んでまして。私服で、花粉もすごかったのでマスクもして、誰か分からない状態で行ってたんですけど。すぐ気づいてくださって、“あぁ！ お疲れ！”みたいな。そこで、「さすが岡山だね、晴れたもん。“晴れの国おかやま”だもんね」って言ってくださって。岡山県民としてすごくうれしくて。“晴れの国おかやま知ってるんですか！？”みたいな。それはすごくうれしかったですね。

――一緒に仕事しているとドキドキしますか？

いや、ドキドキしますよ。円陣のシーンとかで、甲斐監督のすぐ隣にいるんですけど、いつも見ながら“あぁ、カッコいいなぁ”って、自分になっちゃうというか。あまりのカッコよさに見とれてしまう瞬間は結構ありますね。

■野球を諦めた過去が役柄に重なる「自分とリンクする」

――俳優を志したキッカケを教えてください。

幼少期から親と一緒に休みの日はドラマであったり、映画を見るっていう日々を過ごしていて。その中で見ていた作品の演者さんのお芝居に対して、すっごく腹が立って。“もう！ なんで主人公に対してそんなことするんだよ！”みたいな。でも、その時に“あ、役者さんのお芝居でそういうふうに自分の心が動いているんだ”っていうことに気づいて。そういうお仕事もありだなって思って。

――駅伝のように信念をもって続けたことはありますか？

僕はずっと野球をやってきたので、それこそ野球が僕の今の信念に通じるものではあるのかなと思っていて。ただちょっと大学受験とかの兼ね合いで、野球の道は諦めることになってしまったので、この『俺たちの箱根駅伝』じゃないですけど、“一度敗れた者たちの物語”ではあるので。自分とリンクする瞬間が多いなというか、原作を読んでいて、自分もこういう時あったなって思う時もありますし、村井大地という役にも重なる瞬間が多いので、いい時間を今過ごせてるなと思ってます。

――今後どのような俳優になりたいですか？

〈10秒特技チャレンジ〉

この『俺たちの箱根駅伝』の準備期間と役作りの期間を経て、準備をすることの大切さをすごく身をもって実感したなっていうのがあるので。事務所の先輩方みたいに役作りに定評があるというか、妥協のない役作りができる俳優に、これからはなっていきたいなって思ってます。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、肩甲骨の柔らかさに自信があるという樋之津さんが、肩甲骨回しを披露してくれました。