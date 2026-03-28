エボリューション２８日の新宿大会で、ＺＯＮＥＳに続きＣｈｉ Ｃｈｉも退団を発表した。

エボリューションは、この日の第１試合終了後にＺＯＮＥＳが退団を発表。さらにもう１人の旗揚げメンバーであるＣｈｉ Ｃｈｉもメインでのエボ女ストロング王座防衛戦後に団体を離れることを発表した。

試合は炎華と激しい攻防を展開。右足への集中攻撃に悶絶する場面もあったが、最後は岩石落としでＶ１に成功した。試合後、マイクを持ったＣｈｉ Ｃｈｉは「諏訪魔さん、石川さんには感謝しています。もっともっと大きくならなきゃいけないので、このベルトとともに上をめざしてヤバいヤツらと戦っていかないといけないので、これからも応援よろしくお願いします」と話して歓声を浴びた。

その後、コメントスペースでは「私ごとなんですけれども、契約満了日の３月３１日をもちましてプロレスリング・エボリューションを退団させていただくことになりました」と発表。ＺＯＮＥＳと同じく４月１日からフリーになるとして「円満退社だと思っております。私はレボリューションが本当に大好きなのは変わらないですし、諏訪魔さん、石川さんにプロレスラーとして生み落としていただいて本当に…もう一生感謝してもしきれません」と口にした。

決断について「自分のやりたいこと、今後の自分のキャリアなどを考えた時に牾こ阿膨戦したいな瓩箸い思いがすごく強くなり、自分は英語もわかるので、どんどんチャレンジしていきたいなという気持ちがあります」として前を向く。タッグを組むＳａｒｅｅｅの影響も大きかったとして「一番近くにいてくださっている大先輩のＳａｒｅｅｅ選手がフリーランスとして一人でガツガツいろんなことに挑戦されている姿を間近で見ていて、自分もいても立ってもいられなくなって。自分一人で決断したことですが、そういうそばにいてくださる先輩の影響も大いにあります」と明かした。

今後に向けて「どんどんチャレンジしていって、みんなの目をずっと離さないような飽きさせないような存在になっていきたいと思います」としたＣｈｉ Ｃｈｉ。今後の選択に注目が集まりそうだ。