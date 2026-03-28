ロックバンド・サカナクションの山口一郎が２８日、東京ガーデンシアターでＴＯＫＹＯ ＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！（ＳＯＬ！）」（月〜金曜・後１０時）の２０周年記念イベント「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＭＹ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ２０２６」に出演した。

山口は、２３年９月までの１１年半「サカナＬＯＣＫＳ！」に出演。この日はレジェンド講師として、現在パーソナリィティーを務めるＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼（こもり校長）らと昔話に花を咲かせた。

今月末でパーソナリィティーを退任する小森に「卒業おめでとう」とねぎらいの言葉。「やっぱり自分は音楽に救われてきた人だったから、自分はミュージシャンになって、音楽で音楽に救いを求めている人がいるのも、自分と音楽を続けていく動機になっていたし、それが目に見える場所が『ＳＯＬ！』のリスナー。それはすごく大きかった」と感謝を忘れなかった。

２人はプライベートでも親しい間柄であることから、山口は小森の卒業後の道しるべについてアドバイス。「業界人とかと飲みに行って擦れたりしないでね」と切に願うと、続けて「ＹｏｕＴｕｂｅをやれ！」と指南。その心について「やったことないことやったほうがいい。ちょっとずつ障害を乗り越えていって、その姿をたくさんの人に見てもらうことで、外向きの小森と内側の小森をたくさんの人に見てもらうことで二面性を育てたほうがいい」と指摘した。これには小森もタジタジだったが、「事務所と話し合います！」と力強く宣言した。

最後に山口は、小森にサプライズで「大切な曲」と語る「グッドバイ」をアコースティックギターで弾き語りで届けた。さらに、代表曲の「新宝島」もアンジェリーナ１／３を含めた３人で熱唱し、会場を最高潮に盛り上げた。