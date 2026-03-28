【今週の注目アイテム5選】NANGAの化繊寝袋にレトロ感あるカラフル腕時計

新生活のスタートに向けて、日常をより快適にアップデートしてくれる注目アイテムが続々と登場しています。アウトドアで頼れる万能寝袋から、レトロ感あふれる腕時計、再注目のレザーシューズまで、ジャンルを横断した話題作が勢揃い。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常からレジャーまで幅広く活躍するラインナップの中から、いまチェックしておきたい注目の5アイテムをご紹介します。

1. 結局これが最適解？“10℃化繊寝袋”という万能ギア

最も使い勝手が良いと感じる「快適使用温度10℃前後の化繊寝袋」。キャンプだけでなく、自宅での昼寝やブランケット代わりにも使えるなど、年間を通して活躍するのが魅力。汚れに強く洗濯しやすいため、気軽に扱える点もメリットです。さらに濡れても保温力が落ちにくく、防災用としても適しています。

そんな“10℃化繊最強説”を体現したのが、NANGAの新作「ZZZ BAG 10」。軽量で扱いやすく、価格も手頃で初心者にも最適です。日常からアウトドアまで幅広く使える、長く付き合える一枚といえるでしょう。

>> 私が最高級ダウンではなく“10℃の化繊寝袋”を手放せない理由

2. 1990年代の熱狂再び。ビビッドカラーウォッチが復活

1990年代に流行したビビッドカラーやクリアデザインが再注目される中、シチズンの「RECORD LABEL PLAYGROUND Edition」が登場。アナデジテンプやサーモセンサー、ツノクロノをベースにした全4モデルで、80〜90年代のレトロフューチャーなデザインと現代的な魅力を融合。イエローやペールブルー、グリーン、レッドといったポップなカラーリングが特徴で、限定本数の特別仕様となっています。

デュアルタイムや温度計測など機能性も充実し、実用性も十分。カジュアルな装いのアクセントとして、春夏コーデに彩りを加えてくれる注目のコレクションです。

>> ポップカラーのアナデジテンプ＆ツノクロノ＆サーモセンサー、暑い季節の腕元にピッタリです



3. スニーカーブームの次はこれ。再注目されるレザーシューズの魅力

スニーカーブームが続く中、ここ1〜2年でローファーをはじめとしたレザーシューズが再び注目を集めています。そんな流れの中で注目したいのが、1917年創業の老舗ブランド「HARUTA」です。通学用ローファーで親しまれてきた同ブランドから、新作「602 レトロボウリングシューズ」が登場しました。

1950年代アメリカのボウリングシューズをベースに、光沢のあるガラスレザーや8つのシューホールでクラシックと現代性を両立。さらにダブルスポンジ構造により快適な履き心地も実現しています。シックにもカジュアルにも合わせやすく、気軽に履ける一足としておすすめです。

>> ローファーブームが続く今、次に履きたいのはこんなレザーシューズ。HARUTAの新作「602」がレトロ可愛い

4. 耳を塞がないから快適。幅広く活躍するイヤカフ型集音器



「ミライスピーカー・イヤー」は、周囲の音をマイクで拾って増幅する集音器でありながら、従来モデルの課題を大きく改善した次世代デバイスです。イヤーカフ型の完全ワイヤレス仕様で、片耳約5.6gと軽量なうえ耳を塞がないため、長時間でも快適に装着可能。専用アプリを使えば個々の聞こえ方に合わせて音を自動調整でき、聞き取りづらい周波数を的確にサポートします。

さらに充電ケースで音量やシーン別モードの切り替えが行え、ケース自体にもマイクを搭載することでテレビ音声などをよりクリアに集音可能。AIが突発音や自分の声も自然に抑制し、違和感の少ない聞こえを実現します。加えてワイヤレスイヤホンとして音楽や通話にも対応し、防塵防水性能も備えるなど、日常から屋外まで幅広く活躍する実用性の高い一台です。

>> イヤーカフ型は集音器にも。充電ケースでも集音可能な「ミライスピーカー・イヤー」

5. 発火リスクを抑える次世代モバイルバッテリー。準固体電池モデルが登場

モバイルバッテリーの発火・爆発事故は、衝撃や高温、劣化、粗悪品などが原因で問題となっています。こうした中、安全性の高い準固体バッテリーを採用した「DIGI+モバイルバッテリー」が登場。

ジェル状電解質により発火や液漏れのリスクが低く、耐久性にも優れています。容量10000mAhで携帯性と実用性を両立し、複数同時充電や急速充電にも対応。温度や湿度の変化にも強く、災害時の備えとしても適しており、安全性を重視する今、買い替えの選択肢として注目されています。

>> 発熱、膨張、液漏れリスクを大幅低減。「準固体モバイルバッテリー」に注目！

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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