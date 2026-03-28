青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは3月26日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルと美脚が際立つ姿を披露しました。（サムネイル画像出典：王林さん公式Instagramより）

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青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは3月26日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つ衣装姿を披露しました。

【写真】王林の抜群のスタイル

「王林ちゃん…どんどん綺麗になりますね」

王林さんは「きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました...ふぇん　ありがとうございました！」とつづり、4枚の写真と1本の動画を載せています。イベントでの衣装です。デニムのプリーツビスチェトップを着用し、圧巻のスタイルを披露しました。スカートからは美脚があらわになっています。

この投稿にファンからは「爆美女！」「王林ちゃん…どんどん綺麗になりますね」「めんこくてキレイでかっこいい」「綺麗し可愛い〜」「まさにクルービューティー」「目力凄い」「めっちゃ肌綺麗です!」と、絶賛の声が集まりました。

「#おうりんのぬの」

15日には「#おうりんのぬの」とハッシュタグを付け、さまざまな衣装を披露した王林さん。抜群のスタイルが際立つ姿の写真を載せています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)