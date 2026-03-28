俳優の陣内孝則（67）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、上京前のエピソードについて語った。

福岡でロックバンド「ザ・ロッカーズ」を結成。ミュージシャンとしての成功を夢見た。「当時はフォークが全盛だった。アマチュアでも、長渕（剛）さんとか『CHAGE ＆ ASKA』さんとか、2000人の小屋をいっぱいにしちゃうの。アマチュアで」。未来の大人気ミュージシャンが、当時は福岡でしのぎを削っていたといい、「僕らなんかせいぜい、ライブハウスが満杯になるくらい」だったと明かした。

それでも上京を夢見ていた陣内だったが、家族からは「むちゃくちゃ反対されました」という。さらに「ギターを燃やされました」とも。実家は婚礼家具を作る木工所で、「木くずを燃やす窯があるんだけど、おふくろが燃やして、やめさせようと思って」と証言した。

しかし、青春時代の苦い歴史は、数十年の時を経て美談に塗り替えられてしまったという。19年、NHK「ファミリーヒストリー」で、陣内家の過去がひもとかれた時のことを回顧した。

「『ファミリーヒストリー』ってあるじゃないですか？今っちゃん（今田耕司がMCの番組）の。あれで、ディレクターさんが取材して、おふくろ…。自分がさんざん俺の足を引っ張っといて、“おじいちゃんとかお父さんとかが凄く反対して…。私が支えてあげた”って。むちゃくちゃうそばっかり」

陣内のぶっちゃけ話に、共演した陣内智則、「メッセンジャー」黒田有は大笑いしていた。