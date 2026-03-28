心のバランスを崩し希死念慮を抱えた女性。死にたい気持ちを受け入れながら、日々のなかで見つけた美しいものから「明日」を見出していく【書評】

心のバランスを崩し希死念慮を抱えた女性。死にたい気持ちを受け入れながら、日々のなかで見つけた美しいものから「明日」を見出していく【書評】