3wayで使える優秀アイテム♡ 春にぴったりな【バラクラバつきカーディガン】着回し4選
春といえば新生活！着回し力抜群のアイテムで可愛く、そして賢く楽しむなんていかがでしょう？そこで今回は、本田紗来とともに、女みもアピールできちゃう「バラクラバつきカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。3Wayで対応できるからどんなシーンでも重宝されること間違いナシです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
バラクラバつきカーディガン
やわらかなピンクで、女みをアピ♡ セットのバラクラバはつけフードとしても活躍するすぐれもの。
Cordinate 簡単おしゃれなバラクラバコーデ
グッとおしゃれ感の増すバラクラバコーデ。春らしいピンクに心も華やぐ♡
Cordinate 淡い色味が可愛い春っぽコーデ
軽やかな足元が印象的な春っぽコーデ。ピンク×白の淡いカラーが爽やかで甘い雰囲気を演出してくれる♡
Cordinate ガーリーさん必見の乙女チックコーデ
フーディ単体だと、カジュアルな印象になりがち…。バラクラバをフード風に重ねてWフードにしてみると、甘さがプラスされて◎。
Cordinate ミニワンピで女みアピ♡コーデ
甘さたっぷりなレースのミニワンピは、レイヤードもお手のもの。肌寒い季節だからこその着こなしもぜひ楽しんでみて♡
着回し1POINT♡
ワンピにベルトをつけてメリハリ
ワンピは1枚でコーデが完成するからこそ、シンプルなデザインだと地味な雰囲気にもなりがち。そんなときは、ウエストにベルトを取り入れて。スタイルアップも狙えちゃう♡
撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来