3wayで使える優秀アイテム♡ 春にぴったりな【バラクラバつきカーディガン】着回し4選

春といえば新生活！着回し力抜群のアイテムで可愛く、そして賢く楽しむなんていかがでしょう？そこで今回は、本田紗来とともに、女みもアピールできちゃう「バラクラバつきカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。3Wayで対応できるからどんなシーンでも重宝されること間違いナシです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ バラクラバつきカーディガン やわらかなピンクで、女みをアピ♡ セットのバラクラバはつけフードとしても活躍するすぐれもの。 バラクラバつきカーディガン 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate 簡単おしゃれなバラクラバコーデ グッとおしゃれ感の増すバラクラバコーデ。春らしいピンクに心も華やぐ♡ バラクラバつきカーディガンは着回し。キャミワンピース 12,650円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）バッグ 3,490円／神戸レタス

Cordinate 淡い色味が可愛い春っぽコーデ 軽やかな足元が印象的な春っぽコーデ。ピンク×白の淡いカラーが爽やかで甘い雰囲気を演出してくれる♡ バラクラバつきカーディガンは着回し。ミニスカート 3,999円／H＆M スエードバッグ 9,900円／MURUA ハイソックス 1,540円

Cordinate ガーリーさん必見の乙女チックコーデ フーディ単体だと、カジュアルな印象になりがち…。バラクラバをフード風に重ねてWフードにしてみると、甘さがプラスされて◎。 トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi アウター（ジップフーディ）6,990円／Gap バラクラバ（バラクラバつきカーディガン）10,450円／COCO DEAL（ココ ディール） スカート（ミニスカート）3,999円／H&M タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio） ウエスタンブーツ 16,500円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate ミニワンピで女みアピ♡コーデ 甘さたっぷりなレースのミニワンピは、レイヤードもお手のもの。肌寒い季節だからこその着こなしもぜひ楽しんでみて♡ トップス（バラクラバつきカーディガン）は着回し。キャミワンピース 12,650円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi ベルト 6,996円／SLY、ウエスタンブーツ16,500円／rienda（ともにバロックジャパンリミテッド） バッグ 3,490円／神戸レタス 着回し1POINT♡ ワンピにベルトをつけてメリハリ ワンピは1枚でコーデが完成するからこそ、シンプルなデザインだと地味な雰囲気にもなりがち。そんなときは、ウエストにベルトを取り入れて。スタイルアップも狙えちゃう♡ 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来