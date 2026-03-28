◆パ・リーグ ソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）

すごみを増した若手右腕を、貫禄で打ち砕いた。ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が、２点を追う５回２死満塁、カウント２―１から、１度打席を外して間を置き、直後に１４８キロの外角直球を強振した。右中間に運び、走者３人が生還。「（達は）去年より球も強くなっていた。高い集中力で、ひと振りで仕留めることができた」と、逆転二塁打にうなずいた。

この日、初めて三塁に走者が進んだ状況だった。ワンチャンスをものにした打席。優勝を争う日本ハムを相手に、就任後初の開幕２連勝を飾った小久保監督は「集中力。さすがだなと思いました」と最敬礼した。

近藤は２大会連続でＷＢＣに出場したが、チームは準々決勝でベネズエラに敗れ、自身は１３打数無安打と苦戦。それでも、現実を「伸びしろ」と受け止め、帰国後の１９日には「けがなく一年間戦うことと、リーグ３連覇、２年連続日本一。今はそこに気持ちを切り替えて貢献できるように」と、シーズンに思いを向けていた。

速球に対応するため、上体を下げすぎない新フォームにも手応えだ。４回１死でも三塁線に二塁打を放ち、マルチ安打を記録した。ともに直球をたたき「結果がついているので、いいのかな」と好感触。２７日の開幕戦では１号ソロをマークし、上々の滑り出しだ。

試合後、ＷＢＣでの不振についての話題に、小久保監督は「その話、もうよくないですか？」と呼びかけた。改めて「年間（先発で）３試合無安打なんか誰にでもあるんでね。それがあの時（ＷＢＣ）に来ただけ。技術がある選手なので、全然心配していなかったですよ」と、全幅の信頼を口にした。誰もが認める天才打者。自身が描く最高到達点へ、どこまでも突き抜ける。（森口 登生）