立命館アジア太平洋大（大分県別府市、APU）は28日、4月に入学する留学生約330人のうち約100人の入国が遅れ、授業開始に間に合わない可能性があると明らかにした。入管難民法に基づく届け出を怠り、留学生の在留資格取得手続きが簡素化される「適正校」から除外されたことが影響したという。

出入国在留管理庁は大学や専門学校などに対し、留学生の氏名や国籍を適切に届け出ることなどを条件に適正校を選定。選定されると、在留資格取得に必要な書類の一部が免除される。

APUによると、2023年と24年分の留学生受け入れ状況のデータを、福岡出入国在留管理局に届け出ることを怠った。このため同局から2度の指導を受け適正校から除外され、入国手続きが煩雑化した。入国が遅れる留学生はオンラインで授業を受けてもらうという。

APUは全学生の約半数に当たる約3300人が留学生。米山裕学長は28日、「留学生受け入れと教育は大学の存立意義そのもの。事務処理のミスで多大な負担と心配を負わせたことは痛恨の極みで、深く反省している」とのコメントを発表した。

（中野剛史）