ME:I、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期OPテーマ「LとR」が彩るSpecial Movieを公開！

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ガールズグループ“ME:I”(読み：ミーアイ)が、OPテーマ「LとR」を務めたTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期の放送最終回に合わせ、作中の名シーンで構成されたSpecial Movieを公開した。

「LとR」は、TBS、BS11にて放送されたTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンの”LとR”に例えて表現した歌詞が特徴的。最終回を迎える感動の瞬間に合わせた今回のSpecial Movieでは、ME:Iの透明感あふれる歌声と、キャラクターたちの揺れ動く心情をイヤホンの”LとR”に例えた切なくも温かい歌詞が、アニメの名シーンと鮮やかにリンクするメモリアルな映像となっている。

●配信情報

ME:I

「LとR」



配信リンクはこちら

https://ME-I.lnk.to/LR_st

©LAPONE GIRLS

●作品情報

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期



毎週木曜深夜1時28分からTBSにて放送 / 毎週日曜よる11時30分からBS11にて放送中

配信情報

ABEMA、dアニメストア、U-NEXTほか、各配信サイトにて全話配信中

●リリース情報

「どうせ、恋してしまうんだ」第2期 Blu-ray

2026年6月26日(金)発売

©LAPONE GIRLS

©満井春香・講談社／アニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」製作委員会

関連リンク

ME:Iオフィシャルサイト

https://me-i.jp

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』公式サイト

https://koishima-pr.com