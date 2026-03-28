『あんさんぶるスターズ！！』より、Knightsの新曲「Secret Masquerade」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Knightsの新曲「Secret Masquerade」を2026年3月28日（土）よりフルサイズで配信開始。
騎士道ユニット『Knights』が贈る、仮面舞踏会がコンセプトの楽曲。身分という枷も外した、普段は見せない大人っぽいギャップも交えた楽曲に乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6
Knights
「Secret Masquerade」
2026年3月28日配信開始
＜収録内容＞
01.Secret Masquerade
02.Secret Masquerade (Instrumental)
作詞：こだま さおり
作曲：SHOW & Wolf Kid (Digz, Inc. Group)
編曲：Wolf Kid (Digz, Inc. Group)
Knights：朱桜 司 (CV：土田 玲央)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)
「Secret Masquerade」
配信リンクはこちら
https://bio.to/rMeXBD
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関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
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