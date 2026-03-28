日本テレビの森圭介アナウンサーが資格を正式に取得したことを報告した。

昨年１１月に「宅建士試験とＦＰ２級、とりました」と宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー２級の２つの資格試験に合格したことを報告していた森アナ。２８日にインスタグラムで「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて 講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました。重要事項説明書、読めます。やった」とつづり、宅地建物取引士証を手にした姿をアップ。「今年はまだまだアップデートする予定なので 長い目で見守ってください。」とさらなるチャレンジに意欲を見せた。

一般財団法人「不動産適正取引推進機構」の公式サイトによると、「令和７年度宅地建物取引士資格試験」は２４万５４６２人が受験。合格者は４万５８２１人で、平均年齢は３６・２歳。合格率は１８・７％だった。

難関を突破し、この投稿には「おめでとうございます」など祝福の声が多く寄せられている。森アナは埼玉・越谷市出身。一橋大社会学部卒業後の２００１年に日本テレビに入社した。