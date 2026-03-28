『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ？』の清水崇監督が“絶対にやってはいけない遊び”を描く学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』が７月24日(金)より公開されることが決定した。

本作で主演を務めるのは、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌。鎮西演じる心理カウンセラーの小春は、“絶対にやってはいけない遊び”を妹の菜々美（星乃あんな）らが実行をしたことをきっかけに、抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていくことになる。その遊びとは、“学校の誰もいない階段の13段目で、カセットテープに名前を吹き込むとその人は死ぬ”というもの。不可解な出来事が起こり、生徒たちは一人また一人と怪異に巻き込まれていく。

脚本は、『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ？』に続いて角田ルミと清水監督が共同で手掛ける。タイトルも似ているし、カセットテープが出てくるし、もしかして“さな”ちゃんが登場するのかな？

なお、清水監督は背筋原作の映画『口に関するアンケート』の公開も年内に控えている。多作〜！

＜清水崇監督 コメント＞

言葉や文字、音に宿った“言霊”ってやつは厄介です……救いもあれば、呪いにもなり得ます。あなたの、遊びのつもりの一言が誰かの人生を狂わせ、壊したりもします。蔑み、妬み、嫉み、悪口、罵倒……不幸を願うネガティブな言葉や文字が昔より露わになったSNS 時代―――姿の見えない“だぁれかさん”はすぐ横にいるかもしれないし、あなたかもしれない。僕らは戯れの感情と言葉を制し、前向きに慈しみ合っていけるでしょうか？

＜鎮西寿々歌 コメント＞

クランクインを迎え、「いよいよ始まったんだな」と身が引き締まる思いです。映画単独初主演、しかもそれがホラー映画という挑戦に不安もありましたが、清水組ならではの映像の世界観は、自分で演じていながらモニターをちらっと見るだけでゾクッとしてしまいました。完成したら一体どれだけ怖くなるんだろうと、今からゾクゾクが止まりません！

清水監督はとてもお優しく、シーンごとに丁寧なアドバイスをくださるので、一歩ずつ一緒に作り上げている実感を噛み締めています。現場はとてもハッピーなオーラに包まれていますが、カチンコが鳴った瞬間にガラッと空気が変わるメリハリが、凄くいい現場だなと感じています。

特にホラーシーンに入った時は、暗闇のリアルな怖さに一気に「怖いスイッチ」が入りました。各分野のスペシャリストの皆さんがかける“魔法”で、シーンがどんどん恐ろしく塗り替えられていく光景は圧巻です。公開までチームの皆さんと「宇宙一怖い作品」を届けるために全力で駆け抜けます。皆さん、ぜひゾクゾクする準備をして待っていてください！

『だぁれかさんとアソぼ？』

７月24日(金)全国ロードショー

出演：鎮西寿々歌(FRUITS ZIPPER)、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんな

監督：清水崇

脚本：角田ルミ 清水崇

配給：松竹

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