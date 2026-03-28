昨季限りでソフトバンクを戦力外となり、メキシカンリーグのユカタン・ライオンズに移籍した又吉克樹投手が２８日、自身のＸを更新。メキシコでオープン戦に初登板したことを報告した。

又吉は「メキシコでの初ＯＰ戦登板 初めての長距離バス移動からのナイターは、先発投手がアクシデントからの緊急登板でした！笑」と、ドタバタでのメキシコでのデビューを報告した。その前の投稿では、ナイターでの試合後、午後１１時半からバス移動し、翌日の早朝７時に到着し、その日のナイターに臨むことに「人生初」と驚きを交えつつ投稿していた。

投球内容については「２イニング３三振１四球０安打 味方のファインプレーにも助けられ無事無失点で帰ってこれました」と２回無安打無失点３三振の好投だったと説明。「また次に向けて頑張ります！！」と気合を入れていた。

又吉は１３年ドラフト２位で中日入り。１４年から３年連続で６０試合以上に登板するなど、球界を代表するリリーフ右腕として活躍。２１年オフにＦＡ宣言し、ソフトバンクに移籍し、２２年から３年連続で３０試合以上に登板。ＮＰＢ通算５０３試合に登板し、４７勝３２敗、防御率２・８４の成績を残した。