オフィスで使いたくなる！ペンケース、クリップ、はさみ......機能性抜群の文具、ロフトで見つけたよ

新年度に向けて、新たな文具を取り入れて新生活を楽しみたい......と考えている人も多いのではないでしょうか。

今回は、ロフトの展示会「文フェス2026SPRING」で見つけた、オフィスのデスクにあると便利な文具を紹介していきます。

デッドスペースを有効に活用できる文具も

ロフトでは、2026年3月7日から4月17日までの期間、春の新作文具を集めた「文フェス2026SPRING」が開催中。ロフトとロフトネットストアでは、ロフト先行アイテムを含めた数多くの文具や雑貨などが取り揃えられています。

その中から、2月末に行われたロフトの展示会の中で見つけた、オフィスで活躍する文具を紹介します。

ペンケース ペコマグ ベージュ（カミオジャパン）

デスク周りをすっきりと整えられるペンケースです。

ペンケース本体にマグネットが付いているので、縦向きだけでなく横向きでも使えます。持ち運びに便利なだけでなく、用途や置き場所を問わず使いやすくなっています。

本体に少しへこんでいる部分があるので、パソコンのディスプレイに引っかけることも可能。ディスプレイの後ろというデッドスペースも有効に活用でき、文具も取り出しやすいのが魅力です。

価格は1980円。ベージュのほかにブラックとネイビーがあり、オフィスでも使いやすいカラーが揃っています。

カッターつきクリップ メモカット（クツワ）

仕事をしていると、どうしても不要な紙が出てしまうことも。不要な紙をメモ帳として再利用している人もいるのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが「カッターつきクリップ メモカット」。これ1つで、メモ帳として使いやすいサイズに切ることができるほか、クリップで紙をはさむことができます。さらに、裏面にはマグネットがついているので、金属面にもくっつけられます。

「カッターつきクリップ メモカット」をひっくり返せば自立するので、さまざまな使い道があります。

なお、クリップ部分はA6サイズにカットした紙を約40枚挟めます（耐荷重約40g）。

価格は770円。パープルのほかにもミントやブルー、ホワイト、ブラックがあります。

ペンカット スケルトン（レイメイ藤井）

ペン型携帯はさみ「Pen Cut（ペンカット）」に、スケルトンカラーが仲間入り。ペン型になるため、省スペースで小さいペンケースにも入れやすい仕様です。

本体には、"左右切り替えレバー"があるので、右利き用だけでなく左利き用のはさみに切り替えることも可能。コンパクトなだけでなく、使う人の利き手に合わせて切り替えられるのは嬉しいポイントです。

価格は880円。ホワイトのほかに、ブルー、グリーン、ピンク、バイオレット、ブラックと好きなカラーを選びやすいバリエーションです。

オフィスで使う新たな文具を探している人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ