「半歩ですけど進んでいる」敵地ニッパツで昨季のリベンジ達成に、湘南指揮官が好感触。後半終了間際の失点には反省「浮かれるなっていう提示」

「半歩ですけど進んでいる」敵地ニッパツで昨季のリベンジ達成に、湘南指揮官が好感触。後半終了間際の失点には反省「浮かれるなっていう提示」