◇プロ野球セ・リーグ 広島2-1中日(28日、マツダスタジアム)

中日のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手がデビュー登板で7回1失点の好投。プロ初勝利とはなりませんでしたが、開幕2戦目を託された右腕はその力を示しました。

140キロ台後半のストレートに変化球を交えて、2回はファビアン選手、菊池涼介選手、坂倉将吾選手と3者連続三振。その後も快調に飛ばし、6回まで2安打、無四球、無失点に抑えます。

ところが援護がないまま迎えた7回は、四球と安打でピンチをつくり、菊池選手のセーフティースクイズに対して、1塁に悪送球。1アウト満塁とピンチを広げると、坂倉選手には押し出しの四球で、先制を許します。それでも続く勝田成選手は三振、代打の秋山翔吾選手は内野ゴロに打ち取り、追加点は許しませんでした。

櫻井投手は7回101球を投げて、3安打、9奪三振、2四球、1失点。8回の攻撃で代打を告げられて降板となり、「自分のフィールディングミスを反省しています」と反省するも、堂々のデビュー登板。オープン戦でも4試合16イニングで無失点と結果を残して開幕ローテーションを勝ち取った22歳がそのポテンシャルを示しました。

チームは8回、ベンチから櫻井投手も声援を送る中、2アウト2塁から田中幹也選手のタイムリーが飛び出し、好投みせた櫻井投手の黒星は回避。しかし、直後の守りでは育成ルーキーの牧野憲伸投手がファビアン選手に決勝タイムリーを浴び、接戦を落としました。

開幕3連敗は避けたい中日は、第3戦に郄橋宏斗投手が先発。広島先発の栗林良吏投手との投げ合いとなります。