【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−1 サンフレッチェ広島（3月27日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】超危険な「足踏みタックル」

ヴィッセル神戸のDFマテウス・トゥーレルが見舞った危険な“踏み付けタックル”に、解説やファンが騒然となった。

神戸は3月27日、明治安田J1百年構想リーグ第5節延期分でサンフレッチェ広島と対戦。3バックの中央で先発したトゥーレルは、1点を追いかける52分に危険なプレーを犯してしまう。

神戸のDF永戸勝也が左サイドからロングスローを投げ入れたが、最終的には広島ボールとなる。相手ボックス内に攻め上がっていたトゥーレルは、すぐに切り替えてディフェンスに移行。サイドでボールを持つFW中村草太に対して、後方から足を出す。主審はファウルと判定し、トゥーレルにはイエローカードが提示された。

タックルを受けた中村は右の足を押さえて悶絶。立ち上がることができずに、ピッチ上で激しく痛がり、その様子を見たトゥーレルも中村を心配する。

リプレイ映像で確認すると、ボールに対して右足でアタックしたトゥーレルだったが、ボールではなく中村の右足を踏みつけていた。危険シーンにDAZNで解説を務めた播戸竜二氏も「うわっ！」と驚愕。さらに「ちょっと足首捻ってるな。結構、足裏で行ってますからね。捻ってるし、乗ってるし、これはちょっと危ない。VARが入る可能性がある」と続け、カードの色が変わる可能性があるほどのプレーだったと指摘した。

OFRもなしに終わりSNS上で物議

実際にはVARの長い確認やOFR（オン・フィールド・レビュー）はなく、判定通りにイエローカードで試合は再開したが、ファンたちの不満が噴出。SNS上では、「危ねぇよ」「これ退場でいいよね本当に納得いかない」「神戸ファンも赤だって言ってくれてる」「普通にレッドだろ」「おいトゥーレルそれはあかん」「ここのプレーもそうだけど、構想リーグ当初の『選手を守る』方針は何処へ？」「大怪我してもおかしくないよこれ。足裏で完全にいっとるやん？」など、危険なプレーを咎めたり、判定を疑問視したりする声が目立った。

一方で、「個人的にはイエローで妥当やと思う。トゥーレル選手が“ボールを狙って蹴ろう”としてる時に、広島の選手が先にボールを蹴ってそこで足を踏んでしまったという可能性があるので」「限りなく赤に近い黄色だな」「レッドでもおかしくないけどスパイク踏んでるだけだからイエローなんかな」「足首ではないので黄色」「危険なプレーやからレッドかなとも最初思った。でもボールにチャレンジした結果、足に入った（足はあげてない）からイエローなのかなとも思った」「70%レッドであるが、判定の余白がある部分なので、現場でイエローのジャッジをしたら介入は難しい」など判定を支持するコメントも出るなど、SNS上での論争が続いている。

Jリーグ公式記録によるトゥーレルの警告は、「C2（ラフプレー）」が理由となっている。VARを含めた審判団は「S1 （著しく不正なプレー）」による退場とは判断しなかったことになる。

中村はその後立ち上がってプレーを再開。87分にFW前田直輝と交代するまでピッチに立ち続けた。また、トゥーレルは開幕から8試合連続でフル出場を果たし、2−1で逆転勝利した神戸はJ1百年構想リーグWESTの首位に立っている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

