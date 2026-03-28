え、【上下しまむら】ってホント！？ 40・50代が垢抜ける♡「おしゃれコーデ」

お値ごろで手軽に楽しめる【上下しまむら】コーデも、選び方次第で印象が大きく変わるもの。鍵になるのは、大人に寄り添ったブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】のアイテムかも。シンプルながらも今の空気感をまとったデザインで、大人の装いを無理なく更新できそう。今回は40・50代に向けて、頑張りすぎないのにしっかり垢抜けそうなスタイルをお届け。毎日の着こなしに取り入れやすいヒントをまとめました。

ゆるっとシルエットが映える大人リラックスコーデ

おしゃれ見えはもちろんだけど、体型カバーも諦めたくない。そんな40・50代におすすめなのが、今季注目のコクーンパンツです。丸みのあるシルエットで着映えしそうなうえ、さりげなく下半身カバーも期待できる1本。合わせたのは、春ムードを加速してくれそうなシャツカーディガン。パンツのストライプ × 上下ブルーで縦のラインを強調し、ゆるっとしたシルエットながらもすっきり見えも演出できそう。ホワイトとブルーの配色が爽やかな、春のリラックスコーデです。