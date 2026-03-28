国際スケート連盟が動画公開

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に男子フリーが行われている。26日のショートプログラム（SP）で首位発進したイリア・マリニン（米国）と2位のアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）が、公式練習でファンへ大サービスのパフォーマンスを行った。

国際スケート連盟（ISU）のフィギュア公式Xやインスタグラムは、「男子の公式練習で このサービス」として、男子フリーが始まる前に動画を投稿した。

練習に臨んだマリニンとシャオ・イム・ファは同時にスピードを上げ、並んでバックフリップに成功。ショーのように息を合わせて大技を繰り出し、練習に足を運んだファンから大歓声を浴びた。

海外ファンから「彼らは最高だ！」「これが大好き！！！」などの声が上がり、日本のファンからも「公式練習で！？メンタルつよつよ過ぎる」などのコメントが寄せられていた。

自己ベスト111.29点でSP首位に立ったマリニンがフリー最終滑走、101.85点で2位のシャオ・イム・ファがマリニンの1つ前で滑る。



（THE ANSWER編集部）