激アツコラボを見逃すなーーーーッ！【ファミマ】食べたら沼？！「新作スイーツ」がアツい♡

【ファミリーマート】と【ブラックサンダー】がコラボした、「新作スイーツ」が登場！ お馴染みの食感が楽しめそうなスイーツが複数ラインナップしており、一度食べたらやみつきになるかも。今回は食べやすそうなチョコ系クレープや、抹茶好きにぴったりなガトーショコラなど、イチオシのスイーツをご紹介。どれも数量限定商品なので、早めのチェックをおすすめします。

クレープに包まれた甘さとほろ苦さ

チョコレート色の見た目で、インパクトのある「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」。公式サイトによると、「もちもち食感のクレープ生地でチョコホイップ、ザクザク食感のココアクランブルを包んだ」というスイーツです。@sujiemonさんによると「濃厚な甘さとほろ苦さがベストマッチ」とのこと。中身は生地にしっかりと包まれており、食べやすそうです。

抹茶 × ザクザク食感のガトーショコラ

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」は、小腹が空いた時に、サクッと食べられそうな形状も嬉しいポイント。公式サイトによれば、「ガトーショコラ生地にココアクランブルをトッピングし、抹茶チョコソースをかけました」とのこと。@masaki_19740913さんは「ブラックサンダーならではのザクザク食感」とコメントしています。深みのある色味も相まって、少しほろ苦い風味も感じられるかも。緑茶や抹茶ラテのお供にいかがでしょうか。

キャラメルの風味がアクセント

こちらも、片手でも食べられそうな形状の「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」。インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく、「いろんな食感の違いが楽しく、甘さとほろ苦さが交互に楽しめて味わい深い」のだそう。チョコクッキーに、キャラメルの香ばしい風味がアクセントとして感じられるのかも。自分へのご褒美として、選びたくなりそう。

バニラクリームの甘い風味に癒されるかも

シュークリーム好きなら、「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」は外せないかも。ふっくら膨らんだボリュームのあるシュークリームで、ほどよい食べ応えが感じられそうです。公式サイトによると「北海道牛乳を使用したバニラクリームの中にクランチを入れてゴツゴツしたココアクッキー生地の中に詰めました」とのことで、贅沢なスイーツとして楽しめそう。バニラクリームの甘い香りが、溜まった疲れを吹き飛ばしてくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@masaki_19740913様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino